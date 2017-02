Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

"Trato Feito" retorna com episódios inéditos no History

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 68 visitas.





robertoscalon em Hoje, 20:37 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7748 | Belo Horizonte - MG





Equipe de "Trato Feito" (Divulgação/History) Equipe de "Trato Feito" (Divulgação/History)



Série de grande sucesso e querida do público brasileiro, "Trato Feito" e ajuda a pôr preço na história. Não é apenas uma produção sobre barganhas, muito menos sobre a compra de objetos comuns, pois ela acontece no maior e mais importante local de penhores de Las Vegas, em uma loja que já está há três gerações com a família Harrison. A grande quantidade de objetos históricos que chega ali diariamente é cuidadosamente analisada e avaliada, sempre de forma surpreendente e divertida, por uma série de especialistas. A série volta ao History com episódios inéditos no próximo domingo (19).



A loja da família Harrison, a Gold & Silver Pawnshop, já virou um ponto turístico em Las Vegas e recebe todos os dias uma enorme quantidade de pessoas para negociar as suas peças históricas. O estabelecimento funciona 24 horas, sob o comando dos homens da família: o avô Richard, seu filho Rick e o neto Corey. Há também um agregado, Chumlee, amigo de infância de Corey.



"Trato Feito" volta ao History com episódios inéditos no dia 19 de fevereiro , às 20h. Série de grande sucesso e querida do público brasileiro,e ajuda a pôr preço na história. Não é apenas uma produção sobre barganhas, muito menos sobre a compra de objetos comuns, pois ela acontece no maior e mais importante local de penhores de Las Vegas, em uma loja que já está há três gerações com a família Harrison. A grande quantidade de objetos históricos que chega ali diariamente é cuidadosamente analisada e avaliada, sempre de forma surpreendente e divertida, por uma série de especialistas. A série volta aocom episódios inéditos no próximo domingo (19).A loja da família Harrison, a Gold & Silver Pawnshop, já virou um ponto turístico em Las Vegas e recebe todos os dias uma enorme quantidade de pessoas para negociar as suas peças históricas. O estabelecimento funciona 24 horas, sob o comando dos homens da família: o avô Richard, seu filho Rick e o neto Corey. Há também um agregado, Chumlee, amigo de infância de Corey.volta aocom episódios inéditos no dia, às 20h.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído