Marcão do Povo estreia no SBT no telejornal "Primeiro Impacto"

robertoscalon em Hoje, 20:58 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7748 | Belo Horizonte - MG





SBT contrata jornalista Marcos Paulo, o "Marcão do Povo" (Lourival Ribeiro / Divulgação) SBT contrata jornalista Marcos Paulo, o "Marcão do Povo" (Lourival Ribeiro / Divulgação)



O jornalista Marcão do Povo, contratado pelo SBT nesta semana, terá sua estreia na emissora na próxima segunda-feira. A partir do dia 20 de fevereiro ele irá dividir o comando do “Primeiro Impacto” com Dudu Camargo.



Recentemente o apresentador Marcos Paulo esteve envolvido em uma polêmica. Ao chamar a cantora Ludmilla de "pobre macaca" no "Balanço Geral DF", ele foi demitido da Record TV. Logo depois, Marcão do Povo assinou contrato com o SBT .



