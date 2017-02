Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Março: FOX1 estreia nova temporada de "The Americans" junto com os EUA

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 64 visitas.





robertoscalon em Hoje, 21:20 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7748 | Belo Horizonte - MG





FOX1 estreia a quinta temporada de "The Americans" (Divulgação/FOX) FOX1 estreia a quinta temporada de "The Americans" (Divulgação/FOX)



Em março, o FOX 1 estreia no Brasil, a quinta temporada da série hit "The Americans" . Os novos episódios do drama de época da década de 1980 mostra o complexo casamento de dois espiões da KGB posando como americanos nos subúrbios de Washington DC logo após a eleição de Ronald Reagen como Presidente.



O casamento arranjado de Philip e Elizabeth Jenning – com dois filhos que não sabem nada sobre a verdadeira identidade dos pais – cresce mais apaixonado e genuíno a cada dia, mas é constantemente testado pela escalada da Guerra Fria e das íntimas, perigosas e sombriamente engraçadas relações que devem manter com uma rede de espiões e informantes sob seu controle.



A 5ª temporada de “The Americans” estreia dia 07 de março , à 1h no FOX Action e terá 13 episódios. A exibição é no mesmo dia que os EUA. Os episódios inéditos sempre serão reprisados às 22h do dia seguinte e estará disponível no APP da FOX para os assinantes do pacote premium. Em março, oestreia no Brasil, a quinta temporada da série hit. Os novos episódios do drama de época da década de 1980 mostra o complexo casamento de dois espiões da KGB posando como americanos nos subúrbios de Washington DC logo após a eleição de Ronald Reagen como Presidente.O casamento arranjado de Philip e Elizabeth Jenning – com dois filhos que não sabem nada sobre a verdadeira identidade dos pais – cresce mais apaixonado e genuíno a cada dia, mas é constantemente testado pela escalada da Guerra Fria e das íntimas, perigosas e sombriamente engraçadas relações que devem manter com uma rede de espiões e informantes sob seu controle.A 5ª temporada deestreia dia, à 1h noe terá 13 episódios. A exibição é no mesmo dia que os EUA. Os episódios inéditos sempre serão reprisados às 22h do dia seguinte e estará disponível no APP dapara os assinantes do pacote premium.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído