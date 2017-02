Você está lendo um tópico

Março: Séries nacionais do GNT ganham novas temporadas

Eduardo Moscovis estrela "Questão de Família" (Juliana Coutinho/GNT) Eduardo Moscovis estrela "Questão de Família" (Juliana Coutinho/GNT)



Em março, o GNT estreia as novas temporadas da comédia romântica "Os Homens São de Marte... E é pra lá que eu vou" e do drama policial "Questão de Família" .



Fernanda (Mônica Martelli) está de volta na terceira temporada de "Os Homens São de Marte... E é pra lá que eu vou" . A série acompanha as histórias de uma organizadora de casamentos que passa pelas maiores desventuras em busca de um grande amor. Ela tem como confidentes seus sócios e melhores amigos: um homossexual que é casado e uma jovem.



Desta vez, Fernanda está com problemas com o marido e resolve tentar um novo modelo de casamento: cada um em sua própria casa. Outra crise surge para a protagonista, a situação da produtora não é das melhores – na última temporada, os sócios foram embora. Aníbal e Fernanda sofrem essas consequências e têm de ser criativos e diversificar os trabalhos. Ao avançar da série, Fernanda está solta de novo e em busca das relações e, a cada hora, com uma nova pessoa.



Esta nova temporada traz uma grande novidade: agora, após o final de cada episódio transmitido no linear, o público poderá acompanhar uma das sessões de terapia de Fernanda através do canal GNT no YouTube, onde ela irá devanear sobre os assuntos que permeiam seu cotidiano, como família, relacionamentos e trabalho. A 3ª temporada de "Os Homens São de Marte... E é pra lá que eu vou" estreia dia 08 de março, às 22h30.



Outra novidade é a terceira temporada de "Questão de Família" , série que retrata a vida de Pedro (Du Moscovis), um juiz de vara da família que você vai descobrir que não tem uma rotina muito comum. Inebriado por uma necessidade de fazer justiça, ele desenvolve fora dos tribunais um lado investigativo e sombrio que o coloca em situações de risco.



Na nova temporada, em um momento extremamente perturbador de sua vida, Pedro é obrigado a confrontar questões pessoais e medos profundos como nunca visto antes. Enquanto sua mãe, Márcia (Esther Góes), começa a apresentar sintomas da doença de Alzheimer, o caminho do juíz cruza com o de uma jovem advogada chamada Laura (Priscila Steinman), que também possui um passado trágico e misterioso. A 3ª temporada de "Questão de Família" estreia dia 08 de março, às 23h no GNT.























