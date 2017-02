Você está lendo um tópico

SKY lança novo satélite e promete novos canais

SKY lançou o satélite na última terça (Divulgação/SKY)



A SKY anuncia o lançamento bem-sucedido do seu novo satélite, o SKY-B1 , realizado nesta terça-feira (14), na cidade de Kouru, na Guiana Francesa. A previsão é que ele comece a operar ainda no primeiro semestre de 2017.



O SKY-B1 , lançado pelo foguete Ariane-5 da francesa Arianespace, ficará na posição orbital 43.1W. Com envergadura de 50 metros e 6,3 toneladas, ele foi fabricado pela Airbus Defense & Space e tem tempo estimado de operação de mais de 19 anos. Apto a operar com até 60 transponders de 36 MHz em banda Ku, o satélite garantirá a expansão da quantidade de canais disponibilizados pela SKY e reafirma o DNA da operadora de ofertar produtos e serviços inovadores, antecipando-se às tendências de mercado e investindo em tecnologia e infraestrutura.



“Este é um momento em que se abrem grandes possibilidades de crescimento da operadora no Brasil. Juntamente com o novo satélite, passaremos a operar um novo centro de transmissão e data center em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Esse conjunto de investimentos é o mais relevante da companhia dos últimos anos – R$ 1,3 bilhão entre satélite e centro de transmissão –, o que permitirá trazer mais canais e serviços para nossos clientes” , afirma o presidente da SKY Brasil ,Luiz Eduardo Baptista.



"Este é um momento em que se abrem grandes possibilidades de crescimento da operadora no Brasil. Juntamente com o novo satélite, passaremos a operar um novo centro de transmissão e data center em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Esse conjunto de investimentos é o mais relevante da companhia dos últimos anos – R$ 1,3 bilhão entre satélite e centro de transmissão –, o que permitirá trazer mais canais e serviços para nossos clientes" , afirma o presidente da SKY Brasil ,Luiz Eduardo Baptista.

"Estamos muito felizes com o sucesso dessa operação, que possibilitará à SKY oferecer um serviço ainda mais robusto para assinantes em todo o território nacional" , comemora o diretor de engenharia, Luis Otavio Marchezetti, que também será o responsável pelo comando do novo centro de transmissão. O lançamento do novo satélite reforça o compromisso da operadora de levar constante inovação para o mercado e oferecer o melhor serviço de TV por assinatura.























