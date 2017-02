Você está lendo um tópico

Televisão

AT&T terá rede IoT nos Estados Unidos e México

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 61 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 09:05



anos | Nov 2007 | Mensagens: 902 | Vila Velha - ES





Operadora vai utilizar a tecnologia LTE-M. Projeto será lançado comercialmente já no segundo trimestre, nos EUA







AT&T vai lançar uma rede nacional de internet das coisas nos Estados Unidos até o final do segundo trimestre deste ano. Até o final do ano, terá rede similar no México. A tecnologia usada será a LTE-M, aproveitando o sinal 4G da operadora nestes países.

O LTE-M fornece conectividade 4G a dispositivos de baixo consumo de energia e é capaz de fornecer cobertura mesmo em locais como o subsolo ou dentro de prédios. A operadora começou a testar a tecnologia em outubro de 2016.

Segundo a empresa, a rede terá como foco atender, inicialmente, o mercado corporativo. A estratégia é oferecer conectividade a medidores inteligentes de água, logística, transporte, segurança e automação doméstica. Para tanto, já fechou parcerias com diferentes companhias, entre as quais, Pepsi e Samsung. Não informa, no entanto, o investimento na empreitada. (Com assessoria de imprensa)



http://www.telesintese.com.br/att-tera-rede-iot...-unidos-e-mexico/ AT&T terá rede IoT nos Estados Unidos e MéxicoOperadora vai utilizar a tecnologia LTE-M. Projeto será lançado comercialmente já no segundo trimestre, nos EUAAT&T vai lançar uma rede nacional de internet das coisas nos Estados Unidos até o final do segundo trimestre deste ano. Até o final do ano, terá rede similar no México. A tecnologia usada será a LTE-M, aproveitando o sinal 4G da operadora nestes países.O LTE-M fornece conectividade 4G a dispositivos de baixo consumo de energia e é capaz de fornecer cobertura mesmo em locais como o subsolo ou dentro de prédios. A operadora começou a testar a tecnologia em outubro de 2016.Segundo a empresa, a rede terá como foco atender, inicialmente, o mercado corporativo. A estratégia é oferecer conectividade a medidores inteligentes de água, logística, transporte, segurança e automação doméstica. Para tanto, já fechou parcerias com diferentes companhias, entre as quais, Pepsi e Samsung. Não informa, no entanto, o investimento na empreitada. (Com assessoria de imprensa)























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído