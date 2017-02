Você está lendo um tópico

Acionistas da Time Warner aprovam fusão com AT&T

Negócio ainda passa pelo escrutínio das autoridades dos EUA





Os acionistas da Time Warner, dona de canais de TV norte-americana, aprovaram hoje, 15, a proposta de compra por parte da AT&T, segunda maior operadora de telefonia móvel, a maior de fixa, dos Estados Unidos. O negócio ainda precisa do crivo das autoridades do país para que seja levada adiante.

A transação foi anunciada em 2016, quando a AT&T propôs pagar US$ 85,5 bilhões pela Time Warner. Além do grande impacto nos EUA, onde será criada a maior empresa do setor de telecomunicações, o Brasil também será afetado.

Aqui, a AT&T é dona da Sky, e a Time Warner, de uma série de canais da TV paga. A Anatel estuda se a fusão poderia acontecer, mas já demonstra que pedirá adequação dos ativos da empresa, uma vez que a Lei do SeAC veta a propriedade cruzada entre empresas de telecomunicações e de mídia.





