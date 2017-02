Você está lendo um tópico

Drama "Lion - Uma jornada para casa" estreia nos cinemas

(Divulgação) (Divulgação)

O drama " Lion - Uma jornada para casa " é um dos grandes destaques entre as novidades nos cinemas brasileiros desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro.



O longa tem direção de Garth Davis e conta com Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman e outros no elenco.



No filme, quando tinha apenas cinco anos, o indiano Saroo (Dev Patel) se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfretou grandes desafios para sobreviver sozinho até de ser adotado por uma família australiana.



Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica.













Um homem chamado Ove



Ove é um senhor mal-humorado de 59 anos que leva uma vida totalmente amargurada. Aposentado, ele se divide entre sua rotina monótona e as visitas que faz ao túmulo de sua falecida esposa. Mas, quando ele finalmente entrega-se às tendências suicidas e desiste de viver, novos vizinhos mudam-se para a casa da frente, fazendo com que surja uma inesperada amizade.















John Wick - Um novo dia para matar



John Wick (Keanu Reeves) é forçado a deixar a aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, a Cidade Eterna, com o objetivo de ajudar um velho amigo a derrubar uma organização internacional secreta, perigosa e mortal de assassinos procurados em todo o mundo.















Aliados



Os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour se apaixonam durante uma missão no Marrocos para eliminar um embaixador nazista. Os dois se casam, mas anos depois Max passa a desconfiar de uma possível conexão da esposa com os alemães. Os dias de felicidade do casal terminam quando ele dá início a uma investigação sobre o passado de Marianne.















A tartaruga vermelha



Após sobreviver a um naufrágio, um homem se vê em uma ilha completamente deserta. Lá ele consegue se manter, através da pesca, e tenta construir uma jangada que lhe permita deixar o local. Só que, sempre que ele parte com a embarcação, ela é destruída por um ser misterioso. Logo ele descobre que a causa é uma imensa tartaruga vermelha, com quem manterá uma relação inusitada.















A cura



Um homem viaja aos Alpes suíços para buscar seu chefe, que deveria estar em um instituto terapêutico. Ao chegar, percebe que algo estranho está acontecendo e que seu chefe desapareceu.















Minha vida de abobrinha



Um menino de nove anos apelidado de 'abobrinha' fica amigo de um policial após sua mãe desaparecer. Ao chegar ao orfanato, ele terá que lidar com a nova realidade e os novos amigos.















Eu, Olga Hepnarová



Olga Hepnarová era uma jovem lésbica e solitária, de uma família emocionalmente distante e que não conseguiu desempenhar o papel que a sociedade tradicional desejava dela. A história da última mulher executada na Tchecoslováquia.















Eu não sou seu negro



O escritor James Baldwin escreveu uma carta para o seu agente sobre o seu mais recente projeto: terminar o livro Remember This House, que relata a vida e morte de alguns dos amigos do escritor, como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Junior. Com sua morte, em 1987, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raoul Peck.







