ESPN transmite All Star Weekend com "estreia" de Oscar Schmidt na NBA

No próximo final de semana a ESPN e o WatchESPN exibem o All Star Weekend , final de semana das estrelas da NBA que será marcado pela “estreia” de Oscar Schmidt no Jogo das Celebridades, na sexta-feira, dia 17, às 22h.



A primeira partida do maior cestinha do basquete mundial, com 49.737 pontos, ocorre em iniciativa conjunta da ESPN , emissora que transmite a liga no Brasil e Estados Unidos, e também de Budweiser, parceira comercial da liga nos dois países.



A transmissão do evento histórico contará com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Eduardo Agra e José Roberto Lux, o Zé Boquinha. Agra jogou ao lado de Oscar no Clube Sírio e também pela Seleção Brasileira e Zé Boquinha treinou o jogador no Corinthians. Diretamente de Nova Orleans, nos Estados Unidos, o repórter José Renato Ambrósio cobrirá a partida e produzirá matérias especiais sobre o All Star Weekend que serão exibidas ao longo da semana.



No aquecimento para a partida, o ESPN League trará, às 21h, reportagens especiais sobre a homenagem a Oscar Schmidt. Após a partida, à meia noite, a ESPN exibe o Jogo dos Calouros da NBA, também parte da programação do All Star Weekend.



