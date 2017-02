Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

PlayboyTv lança nova série sobre o universo do sexo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 107 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23627 | Redação





PlayboyTv lança nova série sobre o universo do sexo (Divulgação) PlayboyTv lança nova série sobre o universo do sexo (Divulgação)

Com o sugestivo nome de " Sexo. O Tutorial ", a nova série da PlayboyTV promete dar o que falar com uma mistura de erotismo e entretenimento. O programa, uma produção original, será uma espécie de guia para casais que buscam desfrutar da sexualidade sem tabus e experimentar novas experiências, trazendo conselhos e dicas práticas e sem censura.



Com 10 episódios e pensada para o público latino-americano, a série é apresentada pela musa e atriz Viviana Castrillon, a primeira Miss PlayboyTV colombiana. “ Estou feliz em voltar a trabalhar com a PlayboyTV e ter sido escolhida para conduzir esse tutorial erótico que ajudará os espectadores a melhorarem sua vida sexual ”, afirma a gata.



Para não perder, a estréia no Brasil acontece na madrugada de quarta-feira, 16, à 1 da manhã. Já os demais episódios vão ao ar toda quinta-feira, meia noite, na PlayboyTV. Com o sugestivo nome de "", a nova série dapromete dar o que falar com uma mistura de erotismo e entretenimento. O programa, uma produção original, será uma espécie de guia para casais que buscam desfrutar da sexualidade sem tabus e experimentar novas experiências, trazendo conselhos e dicas práticas e sem censura.Com 10 episódios e pensada para o público latino-americano, a série é apresentada pela musa e atriz Viviana Castrillon, a primeira Miss PlayboyTV colombiana. “”, afirma a gata.Para não perder, a estréia no Brasil acontece na madrugada de quarta-feira, 16, à 1 da manhã. Já os demais episódios vão ao ar toda quinta-feira, meia noite, na PlayboyTV.











mjbondioli em Hoje, 16:00



anos | Jan 2017 | Mensagens: 95 | Pindamonhangaba - SP



Com o XVideos, Redtube, Xhamster e etc, ainda vale a pena assinar os canais adultos?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído