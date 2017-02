Você está lendo um tópico

Em inédito de Chicago P.D. a Inteligência investiga um assassinato brutal

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 21 de fevereiro, terça-feira, às 23h, o 12º episódio da quarta temporada de Chicago P.D. , "Sanctuary".



Uma corredora é brutalmente assassinada e Rixton (Nick Wechsler) e Atwater (LaRoyce Hawkins) chegam ao local do crime a tempo de ver dois suspeitos fugindo da cena. Quando os homens se escondem dentro de uma igreja, o padre e os paroquianos se reúnem do lado de fora para impedir que os policiais entrem. Enquanto investiga o caso, Rixton é pego mentindo para Voight (Jason Beghe). O canal de televisão por assinaturaexibe no dia 21 de fevereiro, terça-feira, às 23h, o 12º episódio da quarta temporada de, "Sanctuary".Uma corredora é brutalmente assassinada e Rixton (Nick Wechsler) e Atwater (LaRoyce Hawkins) chegam ao local do crime a tempo de ver dois suspeitos fugindo da cena. Quando os homens se escondem dentro de uma igreja, o padre e os paroquianos se reúnem do lado de fora para impedir que os policiais entrem. Enquanto investiga o caso, Rixton é pego mentindo para Voight (Jason Beghe).























