Casey encara as consequências de uma decisão em inédito de Chicago Fire

Casey encara as consequências de uma decisão em inédito de Chicago Fire (Divulgação) Casey encara as consequências de uma decisão em inédito de Chicago Fire (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 20 de fevereiro, segunda-feira, às 22h, " Who Lives and Who Dies ", 11º episódio da quinta temporada de Chicago Fire .



Dawson (Monica Raymund) acha difícil manter suas emoções sob controle durante uma chamada envolvendo uma adolescente grávida. Paralelo a isso, o batalhão de bombeiros é chamado para o local de um incêndio e Casey (Jesse Spencer) é forçado a tomar uma decisão em uma fração de segundo, quando duas vítimas precisam de assistência.



Ao final do incêndio, Casey precisa lidar com as repercussões da sua decisão. Enquanto isso, Severide (Taylor Kinney) se aproxima de Anna (Charlotte Sullivan) enquanto ela se recupera da operação.























