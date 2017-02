Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

A&E exibe com exclusividade a premiação Spirit Awards 2017

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 118 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:12 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23627 | Redação





A&E exibe com exclusividade a premiação Spirit Awards 2017 (Divulgação) A&E exibe com exclusividade a premiação Spirit Awards 2017 (Divulgação)

O Spirit Awards 2017 , a premiação mais importante de premiação de cinema independente, será realizado no dia 25 de fevereiro, em uma tenda na praia, em frente à célebre doca de Santa Mônica, na Califórnia, cidade de Los Angeles, será transmitida ao vivo pelo A&E com tradução simultânea em Espanhol e Português. A cerimônia, realizada pela Film Independent, organização sem fins lucrativos dedicada aos filmes independentes e aos diretores de cinema independente, será apresentada pelo ator, roteirista e produtor norte-americano Nick Roll (Festa da Salsicha, Uma Noite Fora de Série, Brooklin 9-9) e pelo roteirista e comediante estadunidense John Mulaney (Saturday Night Live).



Os candidatos a Melhor Filme são American Honey, Chronic, Jackie, Manchester à Beira-mar e Moonlight – Sob a Luz do Luar. Este último foi selecionado para receber o premio Robert Altman, concedido ao diretor de um filme, diretor de elenco e ao elenco. O prêmio foi criado em 2008 em homenagem ao célebre diretor, reconhecido por criar elencos extraordinários. A produção brasileira Aquarius , estrelada por Sônia Braga, concorre ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro .



Além das 14 diferentes categorias dos Sprit Awards e do Robert Altman Award, estão outros prêmios especiais, como o 20º premio anual dos produtores (patrocinado por Piaget, reconhece os novos produtores que, mesmo com recursos limitados, mostram a criatividade, tenacidade e visão necessárias para produzir filmes independentes de qualidade); o 23º Someone to Watch (patrocinado por Kiehl’s desde 1851, reconhece um talentoso cineasta de visão singular e que ainda não tenha recebido o reconhecimento adequado); e o 22º Truer Than Fiction Award (concedido a um diretor novato de não-ficção e que ainda não tenha recebido um reconhecimento significativo) , a premiação mais importante de premiação de cinema independente, será realizado no dia 25 de fevereiro, em uma tenda na praia, em frente à célebre doca de Santa Mônica, na Califórnia, cidade de Los Angeles, será transmitida ao vivo pelocom tradução simultânea em Espanhol e Português. A cerimônia, realizada pela Film Independent, organização sem fins lucrativos dedicada aos filmes independentes e aos diretores de cinema independente, será apresentada pelo ator, roteirista e produtor norte-americano Nick Roll (Festa da Salsicha, Uma Noite Fora de Série, Brooklin 9-9) e pelo roteirista e comediante estadunidense John Mulaney (Saturday Night Live).Os candidatos asão American Honey, Chronic, Jackie, Manchester à Beira-mar e Moonlight – Sob a Luz do Luar. Este último foi selecionado para receber o premio Robert Altman, concedido ao diretor de um filme, diretor de elenco e ao elenco. O prêmio foi criado em 2008 em homenagem ao célebre diretor, reconhecido por criar elencos extraordinários. A produção brasileira, estrelada por Sônia Braga, concorre ao prêmio deAlém das 14 diferentes categorias dos Sprit Awards e do Robert Altman Award, estão outros prêmios especiais, como o 20º premio anual dos produtores (patrocinado por Piaget, reconhece os novos produtores que, mesmo com recursos limitados, mostram a criatividade, tenacidade e visão necessárias para produzir filmes independentes de qualidade); o 23º Someone to Watch (patrocinado por Kiehl’s desde 1851, reconhece um talentoso cineasta de visão singular e que ainda não tenha recebido o reconhecimento adequado); e o 22º Truer Than Fiction Award (concedido a um diretor novato de não-ficção e que ainda não tenha recebido um reconhecimento significativo)























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído