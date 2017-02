Você está lendo um tópico

Fábio Jr. aparece coberto de sangue em vídeo

Ricardo em Hoje, 19:30



Ago 2003



Fábio Jr. surgiu todo ensanguentado nesta quarta-feira (15), em um vídeo que surpreendeu os fãs.



Calma. O cantor não se machucou. Trata-se de uma "brincadeira" em uma campanha promocional da nova série da Netflix, a comédia “Santa Clarita Diet”.



No vídeo, o cantor anuncia que irá contar a história de “um amor visceral, desses que arrancam pedaço”, e logo na sequência, começou a cantar “Alma Gêmea”, uma de suas músicas mais famosas.



Enquanto canta, Fábio e banda vão ficando cobertos de sangue até que ele pergunta: “Cadê o batera?”, insinuando que o baterista virou comida da zumbi da série.



Na produção da Netflix, uma comédia trash estrelada por Drew Barrymore, uma mãe de família vira zumbi e seus filhos e seu marido tentam conviver com isso da forma mais normal possível.



Confira o vídeo:







