Após prender jornalistas da Record, Venezuela tira canal CNN do ar

Autoridades da Venezuela tiraram do ar nesta quarta-feira (15) a emissora de notícias CNN em espanhol, a principal da América Latina, sob acusação de fazer "propaganda de guerra" contra o governo local.



A Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel, governamental) decidiu "como medida preventiva a suspensão e a saída imediata das transmissões do Canal de Notícias CNN em espanhol no território nacional", segundo um comunicado do Ministério da Informação venezuelano.



O presidente Nicolas Maduro já havia atacado a CNN em seu programa no domingo (12).



"Eu quero a CNN bem longe daqui. Eu quero a CNN fora da Venezuela, fora!", disse o governante.



A confusão começou em 6 de fevereiro, quando a CNN em espanhol exibiu reportagem denunciado um caso de vendas na embaixada venezuelana em Bagdá de passaportes e vistos a pessoas de origem árabe que poderiam estar relacionadas com o terrorismo.



A notícia falava do vice-presidente venezuelano, Tareck El Aissami, como um dos responsáveis pelo comércio de passaportes.



Mesmo com o canal fora do ar, a CNN em espanhol seguiu exibindo sua programação na Venezuela via internet, e voltou a bater nas mesmas questões. Os jornalistas já foram liberados e estão no Brasil.



No último final de semana, o mesmo governo venezuelano manteve preso um a equipe de jornalismo da Record.



Os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson Souza foram presos na Venezuela ao fazer reportagem sobre corrupção envolvendo a Odebrecht e autoridades locais.



A equipe foi detida pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin) junto a dois ativistas venezuelanos. Segundo a ONG Transparência Venezuela, os jornalistas brasileiros investigavam denúncias de suborno por parte da construtora Odebrecht no país vizinho.



O amigão do Lula fazendo suas "vermelhices".





O canal colombiano NTN 24, também foi tirado do ar na Venezuela, alguns anos atrás, pelo mesmo motivo: criticas e denúncias em relação ao governo venezuelano.





O pior que os tribunais de Justiça da Venezuela são todos, ou quase todos, bolivarianos!! O que dizer? rs

















