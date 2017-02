Você está lendo um tópico

Televisão

Gui Santana, do "Pânico", negocia com a Globo para ser o Zacarias

Fonte:



Gui Santana, do “Pânico na Band”, tem boas possibilidades de ser o Zacarias, no remake de “Os Trapalhões”, com exibição anunciada para o segundo semestre.



Ele já conversou tanto com a Globo quanto com Renato Aragão, que está à frente do projeto e alguém que recebeu com simpatia a ideia de contar com outro grande valor revelado pelo ”Pânico”



A coluna, na tarde desta quarta-feira, tentou falar com Gui Santana por telefone. Mas ao ouvir de quem se tratava, pediu desculpas, alegou estar dirigindo e foi rápido na conversa.



Perguntado sobre sua permanência ou não no “Pânico”, foi econômico e inconclusivo na resposta: “Não quero falar sobre isso agora”.



Sobre o convite para viver Zacarias em “Os Trapalhões”, se limitou a dizer que tem recebido “muitas sondagens”.



Na Globo, no entanto, mesmo não cravando a sua contratação, todos dão a negociação como muito bem encaminhada. Ainda com o Gui como pendência, o remake do programa já tem acertadas as participações de Lucas Veloso, como Didi; Mumuzinho, como Mussum, e possivelmente Nego do Borel, fazendo Tião Macalé.



A Band, parte também envolvida no episódio, consultada, não respondeu até agora.



Mas não é segredo para ninguém que o “Pânico” passa por uma grande reformulação de elenco em pleno voo, e quase tudo pode acontecer a qualquer momento.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...er-o-zacarias.htm























