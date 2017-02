Você está lendo um tópico

Claudete renova contrato e Maria Cândida está próxima da TV Aparecida

Claudete Troiano renovou contrato com a TV Aparecida nesta terça-feira (14). Ela já está há 3 anos no ar comandando o “Santa Receita”, um dos carros-chefes da programação. “A cada dia que passa eu fico muito mais impressionada com força que tem a TV Aparecida em todo o Brasil. Me sinto muito feliz com a renovação deste contrato e quero permanecer aqui por muito tempo”, declara Claudete por meio de comunicado da emissora.



TV Aparecida que também está em negociação avançada para a contratação da jornalista Maria Cândida, ex-Globo, SBT e Record. Tudo caminha para este acerto acontecer já nas próximas horas. O plano para ela é um novo programa, tipo revista eletrônica, com muita informação e variedades.



E tudo isso com vistas a tornar a sua programação ainda mais competitiva.



Para o dia 17 de abril, às 19h, está confirmada a estreia da novela “A Padroeira”, da Globo, e já se confirmou a parceria com o History Channel para a produção de um docudrama sobre a história da imagem e da devoção a Nossa Senhora Aparecida.



