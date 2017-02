Você está lendo um tópico

Casamento Grego 2 e filme com Rocky Balboa são destaques da HBO e Telecine neste sábado

Casamento Grego 2 e filme com Rocky Balboa são destaques da HBO e Telecine neste sábado (Divulgação) Casamento Grego 2 e filme com Rocky Balboa são destaques da HBO e Telecine neste sábado (Divulgação)

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium preparam duas grandes estreias para este sábado, dia 18 de fevereiro, a partir das 22h.



Michael B. Jordan e Sylvester Stallone estão em " Creed: Nascido Para Lutar ", destaque na HBO . Adonis Johnson (Jordan) nunca conheceu o pai, Apollo Creed, que faleceu antes de seu nascimento. Ainda assim, a luta está em seu sangue e ele decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Após muito insistir, Adonis consegue convencer Rocky Balboa (Stallone) a ser seu treinador e, enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida.



Nia Vardalos e John Corbett estão de volta nos seus adoráveis papéis em " Casamento Grego 2 ", no Telecine Premium . Toula e Ian continuam juntos e agora com uma problemática filha adolescente. Quando descobrem que uma união de sua família nunca foi oficializada, todos se reúnem para mais um grande casamento grego.























