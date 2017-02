Você está lendo um tópico

Governo paga youtubers para fazer elogios às mudanças do ensino médio

SEFREPE em Hoje, 09:29



anos | Set 2014 | Mensagens: 422 | Catalão - GO







Um vídeo no Youtube que explica “tudo que você precisa saber sobre o ensino médio” já tem mais de 1,6 milhão de visualizações. Com conclusões positivas sobre a reforma, o material tem a aparência de espontaneidade, mas trata-se de publicidade e disfarçada do MEC (Ministério da Educação).



O governo Michel Temer pagou R$ 65 mil para o canal Você Sabia falar bem da reforma. Comandado por dois jovens, o canal no YouTube conta com 7,1 milhões de assinantes.



No vídeo, publicado em 31 outubro de 2016, os youtubers Lukas Marques e Daniel Molo explicam benefícios da reforma. “Com esse vídeo você aí deve estar dando pulo de alegria. Se eu tivesse que fazer o ensino médio e soubesse dessa mudança eu ficaria muito feliz”, diz um deles.



Nada no vídeo diz que se trata de conteúdo pago. Pelo contrário. “A gente achou o tema bastante interessante, uma galera [estava] discutindo nas redes sociais, e então falamos: deixa com nós que a gente explica direitinho”, reforça um deles no final.



Leia a matéria completa

Ademir em Hoje, 09:46



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2730 | Paranavaí - PR



A reforma do Ensino Médio, tem um único objetivo:



Preparar mão de obra para as empresas, e bem barata!



Só isso!



Querem transformar a escola pública numa extensão do SISTEMA S.



Olha o Pato aí Gente...



A "garotada" esta sendo enganada!





fadaco em Hoje, 11:39



anos | Set 2005 | Mensagens: 1058 | Florianópolis - SC



Eles aprenderam bem com o "governo" anterior

















