TIM expande rede 3G no interior do Mato Grosso

Ricardo em Hoje, 15:29



Pontes e Lacerda-MT



Mais uma ótima notícia para Pontes e Lacerda, no interior do Mato Grosso. E acredito que outras cidades estão sendo beneficiadas também.



A Tim começou a operar sua rede 3G aqui hoje. Seria ótimo se viesse junto o 4G, mas só o fato de ter 3G e proporcionar maior concorrência já está de bom tamanho.



Atualmente aqui temos:



Claro: 2G, 3G e 4G

Tim: 2G e 3G

Vivo: 2G

Oi: 2G



Ainda não fiz os testes de velocidade. Farei em breve (preciso lembrar onde está meu chip do TIM Beta.. rsrs)











Paulo.es em Hoje, 17:50



Vitória - ES



Nem sabia que ainda existia 2G

















