Globo exibirá compacto do Oscar 2017 na segunda a tarde

O domingo de carnaval é dia de celebração da fantasia em dose dupla: no sambódromo e no cinema. Com a coincidência de datas, a Globo exibe os melhores momentos do Oscar 2017 na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, às 15h20.



A gravação, no entanto, acontece ao vivo na noite de domingo. À frente da apresentação, a estreante Christiane Pelajo está animada. " Eu adoro o Oscar e amo cinema! Sou uma super telespectadora ”. E aposta que a cerimônia deste ano será marcada por manifestações políticas. “ Como sou jornalista e presto muita atenção nessas manifestações, acho que esse vai ser o grande diferencial desta cerimônia ”, avalia.



Pelajo terá a seu lado comentando a premiação o veterano em transmissões do Oscar, Artur Xexéo , e o estreante na função, Miguel Falabella . “ O Oscar é um assunto que me interessa profundamente. Minha ligação com ele é de público mesmo, sou um telespectador. E irei nessa linha, trazendo informações que interessem as pessoas em geral, falar sobre o que elas querem saber ”, diz Falabella sobre sua participação.



Miguel acredita que esta seja uma das melhores safras dos últimos anos de filmes indicados, mas um em especial chamou sua atenção: “ ’Moonlight: Sob a Luz do Luar’ foi o que mais me surpreendeu como linguagem. É o tipo de filme que a gente acorda no dia seguinte pensando nele ”, aposta no longa que tem oito indicações ao Oscar, incluindo “Melhor Filme”.



