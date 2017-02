Você está lendo um tópico

Space exibe maratona especial com Mr. Robot

O canal de televisão por assinatura Space aproveita o fim de semana de Carnaval para tirar o atraso de quem não assistiu ou quer rever as emoções de Mr. Robot .



A premiada série, vencedora do Golden Globe Awards, conta a história de Elliot (Rami Malek), umprogramador com distúrbios psíquicos que trabalha como engenheiro de segurança virtual durante o dia e como hacker vigilante durante a noite. Ele se vê numa encruzilhada quando o líderde um misterioso grupo de hackers o recruta para destruir a firma que ele é pago para proteger. Então, uma revolução começa com um clique na tecla enter e uma advertência: todos somos vulneráveis.



