Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Raduan Nassar critica governo ao ganhar prêmio; ministro da Cultura rebate

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 51 visitas.





Larry.Tate em Ontem, 21:40



anos | Out 2007 | Mensagens: 1733 | São Paulo - SP



Escritor de 'Lavoura arcaica' fez críticas ao governo em evento nesta sexta-feira (17) em São Paulo; Roberto Freire revidou e bateu boca com público.



O escritor Raduan Nassar recebeu nesta sexta-feira (17) o Prêmio Camões por sua obra literária, no Museu Lasar Segall, em São Paulo. Em seu discurso, o escritor fez críticas ao governo Temer e à indicação do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Raduan, quando Moraes era secretário de Segurança Pública de São Paulo, teria sido responsável pela invasão de escolas ocupadas por estudantes e por ter agido com violência contra manifestações da oposição nas ruas. Raduan também chamou o governo Temer de repressor e de atrelado ao neoliberalismo, com sua "escandalosa concentração de riqueza". Disse também que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe e lamentou que o atual governo seja amparado pelo STF e pelo MP. "Mesmo de exceção, o governo que está aí foi posto e continua amparado pelo Ministério Público e de resto pelo Supremo Tribunal Federal. Dois pesos, duas medidas."

Em resposta, o ministro da Cultura, Roberto Freire, sob vaias e gritos de "fora, Temer", rebateu as críticas do escritor. Freire disse que Raduan Nassar era um adversário recebendo um prêmio do governo que ele considerava ilegítimo. E acrescentou: "Quem dá prêmio a adversário político não é a ditadura". "É fácil fazer manifestação num governo democrático como este", disse.



http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/ministro-d...duan-nassar.ghtml O escritor Raduan Nassar recebeu nesta sexta-feira (17) o Prêmio Camões por sua obra literária, no Museu Lasar Segall, em São Paulo. Em seu discurso, o escritor fez críticas ao governo Temer e à indicação do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal (STF).Segundo Raduan, quando Moraes era secretário de Segurança Pública de São Paulo, teria sido responsável pela invasão de escolas ocupadas por estudantes e por ter agido com violência contra manifestações da oposição nas ruas. Raduan também chamou o governo Temer de repressor e de atrelado ao neoliberalismo, com sua "escandalosa concentração de riqueza". Disse também que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe e lamentou que o atual governo seja amparado pelo STF e pelo MP. "Mesmo de exceção, o governo que está aí foi posto e continua amparado pelo Ministério Público e de resto pelo Supremo Tribunal Federal. Dois pesos, duas medidas."Em resposta, o ministro da Cultura, Roberto Freire, sob vaias e gritos de "fora, Temer", rebateu as críticas do escritor. Freire disse que Raduan Nassar era um adversário recebendo um prêmio do governo que ele considerava ilegítimo. E acrescentou: "Quem dá prêmio a adversário político não é a ditadura". "É fácil fazer manifestação num governo democrático como este", disse.











Larry.Tate em Ontem, 21:41



anos | Out 2007 | Mensagens: 1733 | São Paulo - SP



O pilantra critica o governo e ainda vai receber o dinheiro.



Se tivesse caráter e fosse pessoa decente recusaria o prêmio.





Paulo.es em Ontem, 22:35



anos | Dez 2006 | Mensagens: 868 | Vitória - ES



Parabéns para o escritor!

A realidade do atual governo tem que ser exposta por quem raciocina, antes que o presidente ilegítimo também proíba a liberdade de expressão, igual fez nas manifestações das ruas contra seu governo.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído