Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Rede Globo decide acabar com rede fuso após encerramento do horário de verão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 1809 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 22:16 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23634 | Redação





Rede Globo decide acabar com rede fuso após encerramento do horário de verão (Divulgação) Rede Globo decide acabar com rede fuso após encerramento do horário de verão (Divulgação)

A Rede Globo realiza uma importante mudança em sua grade de programação a partir desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, em todos os estados que não seguem o fuso horário de Brasília.



" Rede fuso " é o nome dado ao sinal alternativo da emissora que exibe sua programação com uma hora de atraso em diversos estados. Sua implantação ocorreu no dia 8 de abril de 2008 e deve ser extinto em quase todo o país neste final de semana, junto do encerramento do horário de verão.



Os estados com fuso horário diferente passam a seguir a programação de rede da emissora, sem atraso na exibição. Com isto, as atrações serão exibidas uma hora mais cedo , seguindo a rede. A novidade permitirá ao público acompanhar simultaneamente programas ao vivo como Big Brother Brasil e outros.



Com a alteração, o " Bom Dia Praça " passa a ser exibido às 5h (horário local), o Praça TV às 11h (antes era exibido às 12h) e o Praça TV 2ª edição às 18h20. A novela Rock Story passa a ser exibida antes do Jornal Nacional.



A mudança, no entanto, será parcial para a população do Acre. A Rede Amazônica Acre transmitia os principais programas da emissora com duas horas de atraso. A partir de agora, a diferença cai para apenas uma hora de diferença.



" Esse sinal, a partir de segunda-feira [20], ele será descontinuado pela Globo. Com isso, os estados como Roraima e Rondônia, que são uma hora de diferença em relação à Brasília, eles passam a trabalhar diretamente com o mesmo horário em relação à Brasília. E o único estado que vai trabalhar com delay [tempo de atraso de um sinal], é o Acre ", explicou o chefe de programação e operação da Rede Amazônica Acre, Jailton Oliveira . realiza uma importante mudança em sua grade de programação a partir desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, em todos os estados que não seguem o fuso horário de Brasília." é o nome dado ao sinal alternativo da emissora que exibe sua programação com uma hora de atraso em diversos estados. Sua implantação ocorreu no dia 8 de abril de 2008 e deve ser extinto em quase todo o país neste final de semana, junto do encerramento do horário de verão.Os estados com fuso horário diferente passam a seguir a programação de rede da emissora, sem atraso na exibição. Com isto, as atrações serão exibidas, seguindo a rede. A novidade permitirá ao público acompanhar simultaneamente programas ao vivo como Big Brother Brasil e outros.Com a alteração, o "" passa a ser exibido às 5h (horário local), oàs 11h (antes era exibido às 12h) e oàs 18h20. A novelapassa a ser exibida antes do Jornal Nacional.A mudança, no entanto, será parcial para a população do Acre. A Rede Amazônica Acre transmitia os principais programas da emissora com duas horas de atraso. A partir de agora, a diferença cai para apenas uma hora de diferença.", explicou o chefe de programação e operação da Rede Amazônica Acre,











MGuedes em Ontem, 22:25



anos | Jan 2013 | Mensagens: 156 | Juína - MT



Tava na hora de acabar com essa porcaria de Rede Fuso. Podiam acabar também com esse maldito horário de verão!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído