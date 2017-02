Duvida novo lnb SKY????

Seguinte companheiro gostaria que vcs me sanacem uma duvida....seguinte tenho uma sky aqui em casa,,,uma sky ,,,,e como la para meio do ano estarei...voltando para ituiutabahoje moro em uberlandia...e se for instalar o novo lnb vai ter que passar mais um cabo,,,,A pergunta e se instalar o novo lnb e nao passar o cabo de...ou deixar cabo existente,,,so nao vai gravar programas ou para funcionar tem que ter os dois cabos???