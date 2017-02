Você está lendo um tópico

Carlos Velloso recusa convite para o Ministério da Justiça

Na noite da quinta-feira, ele havia dito ao jornal O Estado de S.Paulo que aguardava a resposta de clientes de seu escritório de advocacia para dar uma resposta ao presidente sobre o convite. Segundo ele, para que não houvesse conflito de interesse. Caso assumisse o Ministério da Justiça, Velloso teria de deixar de atuar como advogado, seguindo o Estatuto da Advocacia.



— Eu quero servir o meu país — disse Velloso na ocasião.



Segundo Velloso, ele havia transmitido a Temer, às 21h30min da quinta-feira, que estava "tentando afastar questões pertinentes a contratos" que exigiam a participação direta dele para dar a resposta definitiva ao presidente. A questão foi encaminhada para ser avaliada pelo setor de compliance da multinacional.



De acordo com o ex-presidente do STF, o prazo limite combinado com Temer para a decisão era esta sexta-feira.

