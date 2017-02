Você está lendo um tópico

Novos episódios de "Billions" estreiam na Netflix

Paul Giamatti e Damian Lewis estrelam "Billions" (Divulgação/Showtime) Paul Giamatti e Damian Lewis estrelam "Billions" (Divulgação/Showtime)



Na próxima segunda (20), a Netflix estreia no Brasil a segunda temporada de "Billions" . A série criada por Andrew Ross Sorkin acompanha a briga de gato e rato de Chuck Rhoades (Paul Giamatti) e Bobby Axelrod (Damian Lewis). O primeiro é um advogado agressivo que tem planos de se tornar governador de Nova York, já o segundo é um dos nomes mais conhecidos de Wall Street e um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Axelrod e Rhoades vão se enfrentar inúmeras vezes, principalmente porque o empresário se beneficia de diversas irregularidades para ganhar dinheiro, coisa que o advogado abomina.



Na nova temporada a guerra entre Rhoades e Axelrod será mais intensa, enquanto as apostas financeiras aumentam. Ao mesmo tempo, um novo jogador entra em cena: o milionário tecnológico Craig Heidecker, um gênio inovador e muito competitivo.



