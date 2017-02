Você está lendo um tópico

HBO disponibiliza episódios de novas séries gratuitamente no HBO GO

Este tópico possui 0 respostas e 103 visitas.





robertoscalon em Ontem, 23:20 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7754 | Belo Horizonte - MG





Elenco de "Big Little Lies" (Divulgação/HBO) Elenco de "Big Little Lies" (Divulgação/HBO)



Em fevereiro, a HBO dará ao público acesso gratuito à HBO GO e HBO OD para as estreias das novas séries originais "Big Little Lies" e "Crashing" . Os primeiros episódios poderão ser vistos na plataforma digital de entretenimento premium HBO GO , por meio do site HBO OD , por meio do NET NOW e do VIVO PLAY, por tempo limitado.



"Big Little Lies" é iInspirada no livro homônimo, a nova comédia dramática, sombria e perturbadora, conta a história de três mães de alunos do ensino fundamental cujas vidas, aparentemente perfeitas, acabam envolvidas em um assassinato. O primeiro episódio da série protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoë Kravitz e Laura Dern estará disponível de 20 de fevereiro a 21 de março .



