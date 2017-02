Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TVZ ganha duas edições ao vivo por semana no Multishow

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 77 visitas.





robertoscalon em Ontem, 23:35 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7754 | Belo Horizonte - MG





TVZ ganha duas edições ao vivo por semana no Multishow (Divulgação) TVZ ganha duas edições ao vivo por semana no Multishow (Divulgação)



A partir desta segunda (20), o TVZ volta a ser exibido diretamente dos estúdios do Multishow . Mas ele vem com uma novidade: agora com dois programas ao vivo por semana, às segundas e quartas.



No dia 20 de fevereiro , o público terá a companhia da dupla João Neto & Frederico, que assume o comando da atração, com brincadeiras e uma seleção especial de músicas. Já na quarta-feira, dia 22 de fevereiro , o TVZ entra no clima do Carnaval, com a presença de Marcio Victor, da banda Psirico.



"TVZ" vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19h, no Multishow . A partir desta segunda (20), ovolta a ser exibido diretamente dos estúdios do. Mas ele vem com uma novidade: agora com dois programas ao vivo por semana, às segundas e quartas.No dia, o público terá a companhia da dupla João Neto & Frederico, que assume o comando da atração, com brincadeiras e uma seleção especial de músicas. Já na quarta-feira, dia, oentra no clima do Carnaval, com a presença de Marcio Victor, da banda Psirico.vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19h, no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído