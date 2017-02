Você está lendo um tópico

Oi Total chega a um milhão de clientes

Combo, que integra móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo, é estratégico para a companhia aumentar a sua rentabilidade e fidelizar a base de clientes





A Oi divulgou nota hoje, 17, na qual diz ter chegado à marca de 1 milhão de clientes do combo Oi Total, que integra telefonia móvel, fixa, banda larga e TV por assinatura. Lançado em abril de 2016, o Oi Total apresentou o novo posicionamento da companhia no mercado, junto à evolução de sua marca.

“Esse resultado do Oi Total mostra que a empresa vem sendo bem-sucedida em sua estratégia de focar na convergência, que beneficia o cliente por trazer mais comodidade com produtos que atendem a todas as suas necessidades. Também é positivo para a companhia, pois aumenta a rentabilidade e ajuda a fidelizar sua base de clientes”, afirma Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi.

A estratégia de convergência da companhia vem trazendo resultados relevantes na conquista de consumidores, na fidelização de clientes e aumento no volume de URGs (Unidades Geradoras de Receitas). Desde o lançamento, 30% das ativações de Oi Total são de clientes que nunca tiveram um produto Oi.

“Ao alcançar 1 milhão de clientes Oi Total, estamos falando em cerca de 3 milhões de produtos ativados. Além disso, percebemos uma diminuição de até 50% do churn quando o cliente opta em ter três ou mais serviços Oi no pacote. Quando se consegue alinhar uma boa oferta, maior opção de canais Oi TV, novas velocidades de banda larga e possibilidade de mobilidade de conteúdo, você mantém o seu cliente fidelizado”, explica Bernardo.

A Oi TV foi a única operadora de TV por assinatura a registrar crescimento no comparativo entre os grandes grupo econômicos do mercado, em 2016, segundo relatório da Anatel. O serviço de TV por assinatura da Oi ampliou sua base de clientes cerca de 12%, devido ao aumento de 17% nas vendas em relação a 2015.

A Oi TV fechou o período com 1,3 milhão de assinantes, um recorde, desde o seu lançamento em 2008. Outro destaque da Oi TV foi o número de adição líquida de clientes, que ampliou em mais de 10 vezes, na comparação dez/15 x dez/16. De todas as adições líquidas de clientes do mercado de TV por assinatura no mês de dezembro, 78,2% integraram à base da Oi TV. (Com assessoria de imprensa)



