Eleição 2018: Bolsonaro é favorito nas regiões ricas, diz pesquisa

Rafa! em Hoje, 14:23



São Paulo - SP



A pesquisa CNT/MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), aponta que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é o candidato mais bem votado nas regiões ricas e o preferido dos eleitores com diploma para a sucessão presidencial.





© divulgação Jair Bolsonaro convoca população para manifestação em todo o Brasil. Veja!





Considerando apenas este grupo de entrevistados, Bolsonaro supera Lula, que lidera a pesquisa em todos os cenários. As informações são do blog do Ancelmo Gois, do Globo.



holygod 10 em Hoje, 14:41



Contagem - MG



Meu candidato.

Sou pobre.





Paulo.es em Hoje, 14:50



Vitória - ES



Agora é esperar começarem os ataques pra impedirem a candidatura de Bolsonaro. A direita golpista não vai abrir mão de ter sua criação de marketing chamada Doria como presidente.

Rapidinho vão armar alguma denúncia contra Bolsonaro nos próximos meses, ou manchar a imagem dele.

Se não for Lula, vai ser Bolsonaro.





Larry.Tate em Hoje, 19:14



São Paulo - SP



Faltam quase 2 anos para as eleições, muita coisa acontece em dois anos.

Aviões caem.

Pessoas morrem.

Criminosos são condenados e presos.

Candidatos desistem.

Partidos não conseguem doações.

etc...



Muito cedo.





Paulo Frank em Hoje, 22:58



Ijuí - RS



Paulo.es escreveu Agora é esperar começarem os ataques pra impedirem a candidatura de Bolsonaro. A direita golpista não vai abrir mão de ter sua criação de marketing chamada Doria como presidente.

Rapidinho vão armar alguma denúncia contra Bolsonaro nos próximos meses, ou manchar a imagem dele.

Se não for Lula, vai ser Bolsonaro.





Não esquecendo do Ciro Gomes, correndo por fora (meu candidato)!

















