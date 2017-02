Você está lendo um tópico

RedeTV! define estreias de "O Céu é o Limite" e outras novidades da grade

RedeTV! define estreias de "O Céu é o Limite" e outras novidades da grade



Preparando novidades para este ano em sua programação, a RedeTV! definiu nesta semana algumas datas para estreias.



A emissora confirmou que no próximo dia 11 de março acontecerá a estreia do game show “O Céu É o Limite”, que será comandado por Marcelo de Carvalho e substituirá o "Mega Senha", no ar há oito anos na emissora.





Sócio da RedeTV!, Marcelo de Carvalho apresentará "O Céu é o Limite"- Divulgação





Na última quinta-feira (16), um piloto foi gravado, e segundo o NaTelinha apurou, agradou bastante o próprio Marcelo. O cenário e a temática atualizada da atração clássica dos anos de TV em preto-e-branco chamaram a atenção.



No dia 12 de março, o “Conexão Models” retorna com nova temporada inédita e novas atrações. Além disso, o “Ritmo Brasil” estreia novo cenário e formato no dia 18 de março.



Por fim, em abril, deve ocorrer a reestreia de "Dr. Hollywood", que deve ocupar as noites de quinta-feira, e será apresentado por Dr. Robert Rey e Daniela Albuquerque.



A volta da sessão de desenhos “TV Kids” e a série estrangeira “The Tudors” estão na agenda de estreias, mas não tiveram dias confirmados pela emissora de Osasco.



É o Mega Senha já estava saturado (apesar de ser legal), tomara que o novo programa seja bom também.

Sobre o TV Kids, que venha mês em março.





Lembro-me deste programa na época do J Silvestre.

















