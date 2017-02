Você está lendo um tópico

O show dos apresentadores de programas policialescos

É esse, aliás, o motor de todos os programas policiais de jornalismo-show que se multiplicam de tarde na TV aberta.



Os apresentadores, todos eles locutores da melhor qualidade, valorizam o crime de bairro na base do grito, da narração dos acontecimentos como se fosse um jogo de futebol e, enfim, da reiteração de tudo o que acaba de ser dito.



Com isso, transformam irrelevâncias num 11 de Setembro. As inconveniências causadas por um buraco da Cedae viram um ataque terrorista.



Anteontem, uma situação de tragicomédia chamou a atenção. Datena, no estúdio, mordia o cantinho da haste dos óculos enquanto entrevistava, por telefone, um capitão da PM.



Ao fundo, aparecia a imagem de uma rua vazia onde tinha acontecido um assalto. Num primeiro momento, a informação era de que a vítima havia morrido com uma bala na cabeça. “Bala na cabeça é fogo!



É coisa de alguém conhecido!”, bradou ele, até saber que, não, não tinha sido tiro, e sim uma coronhada. O experiente Datena não se deixou vencer pela virada.



Não existe crime mixuruca para um bom narrador como ele. “Olha só a que ponto chegamos: estamos comemorando coronhada!”, exclamou, improvisando.



E continuou: “Se o bandido não estiver legal, não tiver feito amor com a patroa, vai dar tiro.



Se estiver de bom humor, coronhada”, ponderou. Seu interlocutor, o capitão, lembrou: “Coronhada continua sendo horrível.



Pode matar também. A cabeça, afinal, é uma região letal”. Faz pensar, não faz?











