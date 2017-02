Você está lendo um tópico

Televisão

Em Porto Velho, afiliada do SBT interrompe telejornal para passar sexo

Em Porto Velho, afiliada do SBT interrompe telejornal para passar sexo







Quem acompanhar o “SBT Notícias” pela TV Allamanda (afiliada do SBT em Porto Velho, capital de Rondônia) pode passar por um susto, ou uma alegria, quando o telejornal for interrompido pela transmissão do “Sensual Club”, atração terceirizada que a emissora exibe entre o telejornal das madrugadas e o “Primeiro Impacto”, de Dudu Camargo.





“Sensual Club” preenche horário entre telejornais na TV Allamanda.



Antes de mostrar o conteúdo, a TV Allamanda informa que se trata de uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. O “Sensual Club” ocupa a faixa entre 4h30 e 6h00. Trata-se de um serviço de tele-sexo, muito comum nos anos 90, “modernizado”, com direito a oferta de strip-teases via webcam, em um site com contos eróticos e ensaios sensuais.



A controversa grade de programação tornou-se conhecida após a divulgação de um vídeo, com a transição entre o “SBT Notícias”, o “Sensual Club” e o “Primeiro Impacto”. Não há registros da atração na grade da emissora, talvez por ser um programa terceirizado, nem informações a respeito da locação no site dos responsáveis pelo tele-sexo.



A oferta deste tipo de serviço era muito comum dentre as emissoras de TVs dos anos 90. Praticamente todas elas apresentavam chamadas ou mesmo programas que repetiam incessantemente números de telefones, prometendo “prazer” aos usuários; o assunto chegou a ser abordado na novela “Pecado Capital” (1998) e em um episódio do “Você Decide”, estrelado por Vivianne Pasmanter. Com a vigência da Classificação Indicativa, no início dos anos 2000, o “serviço” caiu no esquecimento.









Bem melhor que pastores.



Em todo caso é barbeiragem da afiliada.





mauro_directv escreveu Bem melhor que pastores.



Em todo caso é barbeiragem da afiliada.



Nem se compara!



