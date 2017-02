Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Emilly, Manoel e Vivan enfrentam paredão triplo no Big Brother Brasil 17

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 232 visitas.





Quem você acha que deixa a casa do BBB 17 nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro? Emilly 33.33% Manoel 66.67% Vivian 0.00%

Vcfaz.tv em Hoje, 03:27 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23635 | Redação





Emilly, Manoel e Vivan enfrentam paredão triplo no Big Brother Brasil 17 (Divulgação) Emilly, Manoel e Vivan enfrentam paredão triplo no Big Brother Brasil 17 (Divulgação)

Um novo paredão triplo foi formado na noite deste domingo, dia 20 de fevereiro, na casa do Big Brother Brasil 17 .



O líder Pedro indicou o gêmeo Manoel ao paredão.



Já a casa mandou as participantes Emilly e Vivian para a disputa. A primeira recebeu 6 votos da casa e a segunda 3.



A eliminação ocorre nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro. Um novo paredão triplo foi formado na noite deste domingo, dia 20 de fevereiro, na casa doO líder Pedro indicou o gêmeo Manoel ao paredão.Já a casa mandou as participantes Emilly e Vivian para a disputa. A primeira recebeu 6 votos da casa e a segunda 3.A eliminação ocorre nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído