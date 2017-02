Você está lendo um tópico

Após 23 anos, Hermano Henning está de saída do SBT

Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...-saida-do-sbt.htm

Hermano Henning, com 23 anos de casa e passagens por algumas das mais diferentes fases do seu jornalismo, está de saída do SBT. Uma situação tremendamente constrangedora.

Após voltar das férias, em janeiro, apareceram os primeiros sinais de uma dispensa muito próxima.

Foi escanteado e contemplado com um contrato tampão, já com o aviso que não haverá renovação após o encerramento de três meses. Neste último sábado, ele ainda entrou em uma escala de folga, mas com a certeza que não será convocado para mais nada daqui em diante.

Isso não se faz com ninguém, muito menos alguém com o retrospecto do Hermano, que tem toda uma história no jornalismo, tanto da TV – Globo, Manchete e SBT, como fora dela e, inclusive fora daqui, na Deutsche Welle, da Alemanha.

Começou no esporte e depois, como correspondente na Europa e Estados Unidos, participou de algumas coberturas importantes – como vários conflitos, além de posses e mortes de papas ou outras personalidades, além de ter integrado a Primeira Expedição Brasileira à Antártica.

Poucos, no jornalismo como um todo, têm a metade do seu histórico.

O SBT, no pior e absurdo exemplo de valores invertidos, contrata Marcão do Povo, deixa Dudu Camargo no ar e demite Hermano Henning.























