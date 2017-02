Você está lendo um tópico

#BBB17: Emilly detona Manoel e Vivian: Dá pena, ele parece um cachorro atrás ..

Emilly detona Manoel e Vivian: "Dá pena, ele parece um cachorro atrás dela"



Tentando descobrir todas as pessoas que votaram nela no paredão deste domingo (19) no "BBB17", Emilly desabafou com Roberta e Marcos e chorou muito por estar na berlinda. Falando sobre Manoel e Vivian, Emilly afirmou que não faz sentido que o público queira que o casal continue no jogo.



"Tenho pena do Manoel, ele parece um cachorro atrás dela. Ela só está com o Manoel porque quer manter um casalzinho, que é a única coisa que vai dar chance dela continuar aqui no jogo. O que ela faz com ele é maldade. Vivian não aguenta mais Manoel, ela é falsa, não suporta ele", disparou Emilly, revoltada.



Logo em seguida, Manoel e Vivian entraram no quarto e desejaram boa sorte a Emilly. A sister retribuiu o abraço de Vivian, mas resolveu questionar Manoel sobre os motivos do brother para ter votado nela. "Você pode não acreditar em mim, mas eu não votei em ti. Votei no Marcos", garantiu Manoel. Emilly, então, compreendeu que o sexto voto foi de Rômulo.























