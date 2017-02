Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Rômulo critica atitude de Emilly pós-paredão: "Ela não tem autocrítica"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 30 visitas.





Ricardo em Hoje, 11:03 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5249 | Pontes e Lacerda-MT



Rômulo critica atitude de Emilly pós-paredão: "Ela não tem autocrítica"



Fonte:







Após consolar Emilly, que teve uma crise de choro e ficou revoltada ao ser colocada no paredão com seis votos, Roberta decidiu conversar com Rômulo sobre a situação da amiga. Roberta ainda não sabe que o diplomata foi um dos brothers que votou em Emilly.



"Roberta, acho que a Emilly tem que se ligar que seis votos são um aviso", explicou Rômulo. Roberta surpreendeu ao concordar com o brother e afirmar que a amiga de fato precisa melhorar em algumas coisas dentro do reality. "Ela não sabe ouvir às vezes. Mas eu avisei, já tentei falar. Acho também que o lance dela e do Marcos deu uma complicada maior. Ela não fala com as pessoas às vezes também. E ela acha que está certa em tudo. Sem contar que todo mundo aqui tem uma história triste, não é só ela", alfinetou a youtuber.



"Eu não esperava que ela levasse seis votos, mas ela realmente achou que não ia ter voto nenhum? Aí é demais, é falta de autocrítica, que é uma coisa muito grave para a vida", respondeu Rômulo.



Paredão da semana



Emilly, Manoel e Vivian são os participantes que formam o paredão triplo desta semana no "BBB17". O capixaba foi para a berlinda por indicação do líder Pedro, enquanto a gaúcha e a manauara foram as mais votadas pela casa, com seis e três votos, respectivamente.



"Quis sacar a vibe da parada e isso me levou a pensar em uma pessoa que ainda precisa tratar um pouco da convivência aqui na casa, de vez em quando se isola muito", disse Pedro ao indicar o capixaba ao paredão.



Ao saber do resultado, Manoel e Vivian se abraçaram e choraram muito. Emilly, por outro lado, demonstrou muita irritação por ter recebido seis votos da casa. "Que paredão forte", resumiu Tiago Leifert ao chamar o público para escolher quem deve sair da casa. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias....htm?cmpid=fb-uol Após consolar Emilly, que teve uma crise de choro e ficou revoltada ao ser colocada no paredão com seis votos, Roberta decidiu conversar com Rômulo sobre a situação da amiga. Roberta ainda não sabe que o diplomata foi um dos brothers que votou em Emilly."Roberta, acho que a Emilly tem que se ligar que seis votos são um aviso", explicou Rômulo. Roberta surpreendeu ao concordar com o brother e afirmar que a amiga de fato precisa melhorar em algumas coisas dentro do reality. "Ela não sabe ouvir às vezes. Mas eu avisei, já tentei falar. Acho também que o lance dela e do Marcos deu uma complicada maior. Ela não fala com as pessoas às vezes também. E ela acha que está certa em tudo. Sem contar que todo mundo aqui tem uma história triste, não é só ela", alfinetou a youtuber."Eu não esperava que ela levasse seis votos, mas ela realmente achou que não ia ter voto nenhum? Aí é demais, é falta de autocrítica, que é uma coisa muito grave para a vida", respondeu Rômulo.Paredão da semanaEmilly, Manoel e Vivian são os participantes que formam o paredão triplo desta semana no "BBB17". O capixaba foi para a berlinda por indicação do líder Pedro, enquanto a gaúcha e a manauara foram as mais votadas pela casa, com seis e três votos, respectivamente."Quis sacar a vibe da parada e isso me levou a pensar em uma pessoa que ainda precisa tratar um pouco da convivência aqui na casa, de vez em quando se isola muito", disse Pedro ao indicar o capixaba ao paredão.Ao saber do resultado, Manoel e Vivian se abraçaram e choraram muito. Emilly, por outro lado, demonstrou muita irritação por ter recebido seis votos da casa. "Que paredão forte", resumiu Tiago Leifert ao chamar o público para escolher quem deve sair da casa.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído