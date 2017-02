Você está lendo um tópico

Televisão

“Marcão do Povo” estreia em baixa no SBT

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 47 visitas.





Ricardo em Hoje, 11:05 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5249 | Pontes e Lacerda-MT



“Marcão do Povo” estreia em baixa no SBT



Fonte:



O povo não esqueceu o que "Marcão do Povo" andou falando por aí.



O apresentador estreou em baixa nesta segunda-feira (20), no "Primeiro Impacto", do SBT.



Marcão foi dispensado pela Record após chamar a cantora Ludmilla de "macaca pobre" no ar.



Contratado pelo SBT, mesmo sob protestos da cantora e de fãs de Ludmilla, Marcão estreou nesta semana na emissora de Silvio Santos.



Segundo medição prévia, o SBT marcou 2,9 pontos durante a participação de Marcão no "Primeiro Impacto". A Record ficou com 6,9 pontos na faixa.



Para marcar a chegada do coleguinha, Dudu Camargo convidou Marcão a fazer sua dancinha no programa. Nem isso convenceu o público. Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimene...-em-baixa-no-sbt/ O povo não esqueceu o que "Marcão do Povo" andou falando por aí.O apresentador estreou em baixa nesta segunda-feira (20), no "Primeiro Impacto", do SBT.Marcão foi dispensado pela Record após chamar a cantora Ludmilla de "macaca pobre" no ar.Contratado pelo SBT, mesmo sob protestos da cantora e de fãs de Ludmilla, Marcão estreou nesta semana na emissora de Silvio Santos.Segundo medição prévia, o SBT marcou 2,9 pontos durante a participação de Marcão no "Primeiro Impacto". A Record ficou com 6,9 pontos na faixa.Para marcar a chegada do coleguinha, Dudu Camargo convidou Marcão a fazer sua dancinha no programa. Nem isso convenceu o público.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído