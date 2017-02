Times se rebelam contra a Globo e jogo é cancelado sob protestos: “Vergonha!”

Você está lendo um tópico

Uma partida de futebol virou uma confusão daquelas na tarde de domingo (19). Briga de torcedores? Não.



O clássico entre Atlético-PR e Coritiba, que seria realizado na Arena da Baixada na tarde deste domingo, foi cancelado após a Federação Paranaense de Futebol (FPF) justificar que os profissionais que fariam a transmissão da partida por um canal da internet não estariam credenciados, o que impediria o início do jogo.



Os dois times discordaram de valores de direitos de imagem que seriam pagos pela Globo, e a partida não foi exibida pela TV. Então, os clubes decidiram que o jogo seria exibido pela web.



Os jogadores das duas equipes chegaram a entrar em campo, mas o árbitro não quis apitar o começo do clássico alegando que os profissionais que fariam a transmissão do jogo via web não estavam credenciados e não poderiam ficar dentro do campo.



Os profissionais se recusaram a sair do gramado, os policiais foram chamados, e mesmo com a presença da torcida, o jogo foi cancelado.



Sem a transmissão pela internet, os times não jogaram.



Foi a primeira vez em muito tempo que times de futebol resolveram enfrentar a Globo e a Federação.



Sem acordo, os jogadores subiram ao gramado e, de mãos dadas no círculo central, agradeceram a presença da torcida. Os torcedores foram embora sob gritos de protestos. "Vergonha!", gritavam enquanto deixavam o estádio.



Os protestos também tomaram conta das redes sociais e do site Globo Esporte, da Globo, que apenas noticiou o cancelamento da partida.

Não falou das divergências financeiras dos times com a emissora.



Internautas e dirigentes dos clubes pegaram pesado nas críticas ao grupo Globo. Os clubes pretendem tomar medidas judiciais contra a Federação e a Globo.



A confusão abre precedente para outros times se rebelarem.



