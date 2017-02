Auxiliar do Gov Richa (PSDB) é investigado em caso de desvio de R$ 17 mi no PR

Você está lendo um tópico

Ademir em Hoje, 11:59



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2740 | Paranavaí - PR







A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Paraná investigam o envolvimento do braço direito do governador Beto Richa (PSDB), o também tucano Valdir Rossoni, num esquema de corrupção que teria desviado ao menos R$ 17 milhões da construção de escolas estaduais. Rossoni é chefe da Casa Civil do Paraná.



As investigações sugerem que havia um conluio entre poder público e iniciativa privada para desviar recursos da Educação, atingindo verbas federais e estaduais. As construtoras contratadas fraudavam as medições de desenvolvimento das obras por fiscais para conseguir a liberação de recursos da secretaria.



O secretário nega envolvimento em irregularidades.



Os projetos quase não saíram do papel. Paralisadas, as obras afetam a vida de pelo menos 50 mil estudantes, segundo o Ministério Público.



A reportagem teve acesso a documentos em análise na Procuradoria. São indícios reunidos por funcionários da construtora Valor –principal agente dos desvios–, que agora colaboram com a Justiça. O caso corre em sigilo.



Segundo a apuração, uma das empresas investigadas operava no mesmo endereço do escritório político de Rossoni, no edifício Palladion.



No 20º andar, funcionava a PB Construtora, empresa de fachada do mesmo dono da Valor, segundo registro na Junta Comercial. A PB, porém, não está nos arquivos do prédio comercial.



No registro de imóveis, o escritório de Rossoni estava em nome da empresa J4RL Holding, de Jeferson Furlan Nazário. Ele é dono da Embrasil, que presta serviço de segurança na Assembleia Legislativa do Paraná desde 2011 –início do mandato de Rossoni na presidência da Casa. O contrato foi prorrogado, sem licitação até 2016, ano em que a Embrasil venceu uma concorrência para manter o serviço.



A PB teria funcionado entre julho de 2013 e dezembro de 2014. A suspeita é que Rossoni também usaria a sala nesse período.



Ele alugou o imóvel três meses depois, com Nazário como fiador. O contrato acabou quando Rossoni foi para a Casa Civil, mas funcionários do prédio afirmam que ele continuou usando a sala.



A J4RL recebeu pelo menos três pagamentos da Valor em abril, maio e junho de 2012, que somam R$ 10 mil. O motivo dos depósitos também está sendo investigado.



As primeiras obras da construtora começaram e foram concluídas em Bituruna, reduto eleitoral de Rossoni, quando seu filho, Rodrigo Rossoni, era prefeito. A partir de então, a empresa começou a vencer licitações do governo estadual.



mauro_directv em Hoje, 13:54



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2352 | Foz do Iguaçu - PR







Tomara que as investigações prossigam e punam todos os culpados.





Ademir em Hoje, 17:53



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2740 | Paranavaí - PR



Infelizmente, aqui no Paraná, esta tudo no bolso do governador.



Assembleia legislativa, mídia, e judiciário.



Todos bem alimentados até se fartarem com gordas verbas públicas.





O judiciário, através de um auxílio moradia, concedido pelo governador de mais de R$ 4.000,00 mensais, para juízes, desembargadores, promotores, membros do ministério público.



A mídia através de milhões de Reais despejados mensalmente nas Redes de Televisão, emissoras de rádios e jornais no interior.



A Assembleia Legislativa, quase a totalidade dos deputados estão na base do governador.



Como? Através de um esquema que desviava dinheiro de multas da receita estadual para fazer caixa para a reeleição do governador e de sua base parlamentar e outros,



Aqui no Sul, não é diferente das outras regiões do Brasil.

















