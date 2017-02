Você está lendo um tópico

Confira a semana de Carinha de Anjo (20 a 25/2)

Segunda-feira



Flávio tenta seduzir Fátima. Juju grava um vídeo com top cinco sobre tudo o que aconteceu no lançamento do food truck. Dulce Maria aprende a pintar e misturar cores com Silvestre. Gustavo conversa com a filha e Dulce diz que gostaria de convidar algumas amigas para participar de uma festa do pijama. Inácio compra doces do LePF para a Madre Superiora. Nicole diz para Haydee e Flávio que Gustavo pensa que ela está brigada com eles, por isso, até que retornem com o noivado, ela irá fingir que não estão conversando. Cecília diz para Fabiana que ligaram do concurso da TV e que ela precisa ficar na sala da Madre Superiora para evitar que a religiosa descubra sobre a inscrição. Fabiana conversa por telefone com a produção da TV e diz que eles podem ir ao colégio. Na cadeira da Madre, Fabiana comemora sozinha. Gustavo pensa em contratar uma nova secretária para ele e assim auxiliar Silvana. Enquanto isso, Madre Superiora procura por uma rachadura, pensando no que Fabiana disse. Fátima recebe flores em sua casa de Flávio. Diana entrega os doces para a Madre Superiora e enquanto ela se delicia com as guloseimas acaba autorizando a internet na casa de Diana para que Zeca possa usar o computador que ganhou.



Terça-feira



Bárbara e Frida descobrem que Dulce Maria fará uma festa do pijama. Frida decide na hora que fará uma festa grandiosa com intuito de que ninguém vá na festa de Dulce Maria. Gustavo avisa Silvana que irá contratar uma secretária nova. Madre Superiora convoca Frida e Dulce Maria para averiguar por qual motivo as duas querem fazer uma festa no mesmo dia e para as mesmas pessoas. Haydee e Rosana brigam no meio da rua e são apartadas pelo delegado Peixoto. Madre Superiora autoriza que Gustavo volte a frequentar o colégio. Irmã Fabiana telefone escondida para Estefânia e pede para que ela fale com Gustavo sobre sua prima, Veronica, para a vaga de secretária na Rey Café. Flávio diz para Nicole que está dando em cima de Fátima pensando nas economias da mulher. A equipe de TV vai até o colégio para gravar uma entrevista com a regente do coral de freiras, Fabiana. Cecília e Fabiana ficam preocupadas, pois Madre Superiora ainda não sabe de nada. O produtor (participação especial de Felipe Ventura, o Felipinho do Teleton) diz para Cecília e Fabiana que precisam fazer a gravação como surpresa para as demais freiras.



Quarta-feira



Cecília e Fabiana pedem para o Padre Gabriel ajuda para convencer a Madre Superiora a autorizar o coral a participar do concurso da TV. Eles decidem que Madre saberá de surpresa com a equipe já fazendo a filmagem. Dulce avisa as amigas que seu pai deixou apenas quatro amigas participarem da festa. Dulce Maria sonha com Teresa mais uma vez e é surpreendida com a presença das amigas que fazem uma guerra de travesseiros. A Madre Superiora descobre que o apresentador Ratinho é quem vai comandar o concurso de corais na TV e por isso autoriza que o coral de Doce Horizonte participe da atração. O produtor grava uma performance das freiras no colégio.



Quinta-feira



Gustavo recebe Nicole para jantar com ele em casa. Dulce Maria quer que Cecília participe de sua festa, mas a noviça não pode. Lucia fica triste pois seus pais não deixam ela ir na festa de Dulce. Nicole diz para Gustavo que pode preparar tudo para a festa de Dulce e o deixa encantado. Dulce diz para Fabiana e Cecília que fará um concurso, ou seja, quem cantar melhor poderá ir em sua festa. Estefania conta para Vitor sobre o convite que recebeu de sua amiga para desenhar uma coleção de roupa em Londres. Estefania diz que apoiará ela, independentemente de sua decisão. As meninas cantam para tentar a vaga para a festa de Dulce, porém Frida é quem canta de forma mais afinada e ganha a vaga. Veronica (Elisa Brites), prima de Fabiana, chega em Doce Horizonte. Gustavo se encanta com a beleza de Veronica.



Sexta-feira



Veronica explica que é muito amiga de Fabiana e por isso se chamam de prima. Veronica entrega o seu currículo para Gustavo. Nicole contratou um buffet para servir a comida na festa do pijama e leva toda a decoração. Gustavo se impressiona com as qualidades de Verônica, que também sabe falar três idiomas. Gustavo contrata Veronica. A decoração de floresta encantada para a festa de Dulce preparada por Nicole fica pronta. Dulce Maria chega com as amigas em casa e fica encantada com a decoração da festa.























