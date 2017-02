Confira a semana de Querida inimiga (20 a 25/2)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Alonso recebe os resultados do exame que informam que Zulema e Lorena são mãe e filha. Alonso descobre onde está Lorena e faz planos para ir até ela. Alonso diz a Zulema que ela e Omar são os pais de Lorena. Ela não consegue acreditar. No convento, as madres ajudam Lorena a tranquilizar-se e tentam fazê-la esquecer todas as coisas más que ocorreram. Toribio e Catarina conversam contentes em um restaurante quando aparece Amália dizendo para Catarina ser a esposa de Toribio. Catarina se zanga muito e insiste que lhe digam a verdade. Mais tarde, Toribio vai a casa de Amália e exige que ela o deixe em paz, ela responde que não voltará mais a atrapalhá-lo. Diana leva seu bebê à clínica para tomar vacina, mas Bruno se zanga com ela por chegar sem avisar e acabam discutindo. Noemi os interrompe e os parabeniza por terem um bebê tão lindo. Juliano e Rose se encontram com Henrique Bermudez e Rose pergunta se ele poderia ajudar Juliano a conseguir um trabalho na televisão. Henrique pede que Juliano vá vê-lo no dia seguinte. Ernesto dá a Arnaldo algumas receitas e segredos básicos. Arnaldo o agradece por fazê-lo seu sucessor. Logo, Ernesto diz a Mônica que não quer voltar a vê-la nem saber mais dela. Zulema diz a Omar que Lorena é sua filha, a mesma que cresceu em um orfanato. Juliano vai a seu encontro com Henrique na televisão. Henrique o oferece trabalho como assistente de transmissões esportivas. Sara vai ver Lalo e diz que ele terá que ajudá-la se quiser seu dinheiro. Ela diz que ele precisa voltar com Bárbara para distrai-la até que possa entrar na mansão e matar Hortência. Lalo se nega a ajudá-la e eles discutem. Alonso chega ao orfanato e fala com Madre Trindade sobre a situação de Sara e Lorena. Lorena chega e Alonso lhe diz que Sara os esteve enganando todo o tempo. Enquanto isso, Zulema e Omar estão se dirigindo para São Martin.



Terça-feira



Lalo e Sara se veem para que ela o entregue o dinheiro. Sara coloca uma droga no suco de Lalo. Ele toma e sofre uma convulsão. Lalo é levado para o hospital, mas não resiste e acaba morrendo nos braços de Bárbara. Ernesto é informado que Lorena está em São Martin e pensa em ir até lá. Lorena não sabe nada a respeito. Vasco chega a uma reserva onde colocará em liberdade alguns pássaros. Ao chegar ao local indicado, se dá conta que desmataram muito a reserva. Vasco se queixa e o encarregado do local diz para ele não insistir no assunto, senão vai se meter em muitos problemas. A situação se torna mais difícil para Diana, pois os maus tratos de Bruno são cada vez mais recorrentes. Quando Lorena diz a Alonso que está muito sentida e que nunca poderá perdoar Sara, ele a abraça. Neste momento chega Ernesto e os vê.



Quarta-feira



Ernesto encontra Lorena fora do hotel com Alonso e a acusa de ser infiel. Ernesto e Alonso brigam. Bárbara diz a Sara que Lalo morreu em seus braços. Gervásio tenta subornar Vasco, mas ele não permite e diz que as autoridades já estão a caminho. Juliano e Diana ficam muito emocionados ao saber que Lorena é sua irmã, não Sara. Ernesto discute com Lucas por causa de umas verduras. Maria diz a Ernesto que não sabe o que fazer sem Lorena. Ivan se dá conta que o tio esteve brigando. Ivan tenta ajudar o tio telefonando para suas ex-namoradas para que alguma delas o ajudem a esquecer Lorena. Rose e Maria estão felizes com a notícia sobre Lorena, mas ao mesmo tempo pensam que a perderão, pois ela agora irá viver com seus pais. Vasco mostra a um advogado como estão destruindo a reserva. Enquanto ele fala, ouve-se um disparo. Todos correm e Vasco, ferido, cai inconsciente ao solo. Omar pede a Alonso que esteja presente quando o advogado chegar para explicar sobre os exames de DNA. Noemi diz a Alonso que há um paciente para cirurgia gástrica. Sara vai ver Alonso no hospital e pede que ele a leve para comer. Ele diz que precisa trabalhar e a deixa ali, com Bruno. Bárbara recebe uma ligação avisando-a que Vasco está ferido. Bárbara diz a Hortência sobre Vasco e parte com Jaime até onde está o filho. Alonso explica ao advogado os exames de DNA, mas o advogado responde que não existem evidencias suficientes para acusar Sara. Sara descobre que Bárbara e Jaime saíram da cidade e se dá conta que Hortência ficará só. Lorena vai atrás de Sara e descobre que ela foi a casa de Hortência. Com mentiras, Sara consegue que Joaquina deixe Hortência só. Sara entra no quarto da senhora e a tranca com a chave. Sara diz a Hortência que Lorena é sua verdadeira neta e pressiona uma almofada contra o rosto da senhora para asfixiá-la.



Quinta-feira



Lorena toca a porta da mansão. Ela pergunta por Sara. Uma empregada diz que a jovem não está, mas Lorena responde que esperará até que a ex-amiga chegue. Maria informa Zulema que Vasco foi baleado. Bárbara e Jaime já estão a caminho de onde Vasco foi levado. Quando Lorena informa Hortência que ela é sua neta, a senhora chora. Lorena se surpreende ao notar que a senhora entende e já consegue se comunicar. Paula acusa Dario de haver se entendido com outra mulher. Ele nega. Toribio descobre acidentalmente que Jaqueline vive agora com Arthur. Um médico do centro de saúde opera e retira a bala de Vasco, mas seu estado ainda é delicado. Sara chega a sua casa e Lorena lhe joga na cara que ela é uma impostora. Sara se defende com cinismo, mas ao ouvir que Alonso mandou fazer um exame de DNA, fica calada. Lorena expulsa Sara da casa e só permite que ela leve suas roupas e objetos pessoais. Sara jura vingar-se de todos. Omar e Zulema apóiam Lorena. Omar vai ver sua mãe e diz que a perdoa.



Sexta-feira



Por fim, Ernesto telefona para Lorena e eles combinam de conversar pessoalmente. Lorena informa que voltará a ligar para que combinem um horário e lugar do encontro. Juliano vai ao escritório da produção do programa de Sara, e lá conhece Celeste, que o convida para uma gravação do programa. Juliano anota o menu e pede ajuda a Lorena para fazê-lo. Como Lorena estava em aula quando Juliano ligou, seu celular está desligado. Diana decide deixar Bruno depois de mais uma vez ser agredida brutalmente. Diana volta para a casa de seus pais e Zulema diz que não permitirá que a voltem a bater. Sara vai à casa de Alonso lhe suplicar que acredite em sua inocência, mas ele a rejeita e a obriga a sair de casa. Sara chega ao estúdio da TV muito tarde e alterada. Juliano muda as pimentas para o programa e Sara faz um papel ridículo e se nega a continuar a gravação. Zulema e Lorena veem o programa com muita alegria, mas depois Lorena descobre o ocorrido com Diana e se entristece. Vasco está em estado grave e deve ser transferido para um hospital de imediato. Depois de uma viagem, Vasco chega para ser operado de imediato e acaba sendo salvo. Bruno vai atrás de Diana e Lorena chama a polícia para que ele vá embora. Mais tarde, Diana denuncia Bruno diante do ministério público por violência doméstica. Hortência descobre a gravidade de Vasco e fica muito mal. Augusta telefona para Bruno ir ver Hortência, pois ela já consegue comunicar-se por meio da escrita. Bruno vai ver Hortência, mas somente recebe um bilhete da senhora avisando que não o dará mais nem um só centavo. Ernesto está ficando louco nas tentativas de comunicar-se com Lorena. No convento, as madres ajudam Lorena a tranquilizar-se e tentam fazê-la esquecer todas as coisas más que ocorreram. Toribio e Catarina conversam contentes em um restaurante quando aparece Amália dizendo para Catarina ser a esposa de Toribio. Catarina se zanga muito e insiste que lhe digam a verdade. Mais tarde, Toribio vai a casa de Amália e exige que ela o deixe em paz, ela responde que não voltará mais a atrapalhá-lo. Diana leva seu bebê à clínica para tomar vacina, mas Bruno se zanga com ela por chegar sem avisar e acabam discutindo. Noemi os interrompe e os parabeniza por terem um bebê tão lindo. Juliano e Rose se encontram com Henrique Bermudez e Rose pergunta se ele poderia ajudar Juliano a conseguir um trabalho na televisão. Henrique pede que Juliano vá vê-lo no dia seguinte. Ernesto dá a Arnaldo algumas receitas e segredos básicos. Arnaldo o agradece por fazê-lo seu sucessor. Logo, Ernesto diz a Mônica que não quer voltar a vê-la nem saber mais dela. Zulema diz a Omar que Lorena é sua filha, a mesma que cresceu em um orfanato. Juliano vai a seu encontro com Henrique na televisão. Henrique o oferece trabalho como assistente de transmissões esportivas. Sara vai ver Lalo e diz que ele terá que ajudá-la se quiser seu dinheiro. Ela diz que ele precisa voltar com Bárbara para distrai-la até que possa entrar na mansão e matar Hortência. Lalo se nega a ajudá-la e eles discutem. Alonso chega ao orfanato e fala com Madre Trindade sobre a situação de Sara e Lorena. Lorena chega e Alonso lhe diz que Sara os esteve enganando todo o tempo. Enquanto isso, Zulema e Omar estão se dirigindo para São Martin.Lalo e Sara se veem para que ela o entregue o dinheiro. Sara coloca uma droga no suco de Lalo. Ele toma e sofre uma convulsão. Lalo é levado para o hospital, mas não resiste e acaba morrendo nos braços de Bárbara. Ernesto é informado que Lorena está em São Martin e pensa em ir até lá. Lorena não sabe nada a respeito. Vasco chega a uma reserva onde colocará em liberdade alguns pássaros. Ao chegar ao local indicado, se dá conta que desmataram muito a reserva. Vasco se queixa e o encarregado do local diz para ele não insistir no assunto, senão vai se meter em muitos problemas. A situação se torna mais difícil para Diana, pois os maus tratos de Bruno são cada vez mais recorrentes. Quando Lorena diz a Alonso que está muito sentida e que nunca poderá perdoar Sara, ele a abraça. Neste momento chega Ernesto e os vê.Ernesto encontra Lorena fora do hotel com Alonso e a acusa de ser infiel. Ernesto e Alonso brigam. Bárbara diz a Sara que Lalo morreu em seus braços. Gervásio tenta subornar Vasco, mas ele não permite e diz que as autoridades já estão a caminho. Juliano e Diana ficam muito emocionados ao saber que Lorena é sua irmã, não Sara. Ernesto discute com Lucas por causa de umas verduras. Maria diz a Ernesto que não sabe o que fazer sem Lorena. Ivan se dá conta que o tio esteve brigando. Ivan tenta ajudar o tio telefonando para suas ex-namoradas para que alguma delas o ajudem a esquecer Lorena. Rose e Maria estão felizes com a notícia sobre Lorena, mas ao mesmo tempo pensam que a perderão, pois ela agora irá viver com seus pais. Vasco mostra a um advogado como estão destruindo a reserva. Enquanto ele fala, ouve-se um disparo. Todos correm e Vasco, ferido, cai inconsciente ao solo. Omar pede a Alonso que esteja presente quando o advogado chegar para explicar sobre os exames de DNA. Noemi diz a Alonso que há um paciente para cirurgia gástrica. Sara vai ver Alonso no hospital e pede que ele a leve para comer. Ele diz que precisa trabalhar e a deixa ali, com Bruno. Bárbara recebe uma ligação avisando-a que Vasco está ferido. Bárbara diz a Hortência sobre Vasco e parte com Jaime até onde está o filho. Alonso explica ao advogado os exames de DNA, mas o advogado responde que não existem evidencias suficientes para acusar Sara. Sara descobre que Bárbara e Jaime saíram da cidade e se dá conta que Hortência ficará só. Lorena vai atrás de Sara e descobre que ela foi a casa de Hortência. Com mentiras, Sara consegue que Joaquina deixe Hortência só. Sara entra no quarto da senhora e a tranca com a chave. Sara diz a Hortência que Lorena é sua verdadeira neta e pressiona uma almofada contra o rosto da senhora para asfixiá-la.Lorena toca a porta da mansão. Ela pergunta por Sara. Uma empregada diz que a jovem não está, mas Lorena responde que esperará até que a ex-amiga chegue. Maria informa Zulema que Vasco foi baleado. Bárbara e Jaime já estão a caminho de onde Vasco foi levado. Quando Lorena informa Hortência que ela é sua neta, a senhora chora. Lorena se surpreende ao notar que a senhora entende e já consegue se comunicar. Paula acusa Dario de haver se entendido com outra mulher. Ele nega. Toribio descobre acidentalmente que Jaqueline vive agora com Arthur. Um médico do centro de saúde opera e retira a bala de Vasco, mas seu estado ainda é delicado. Sara chega a sua casa e Lorena lhe joga na cara que ela é uma impostora. Sara se defende com cinismo, mas ao ouvir que Alonso mandou fazer um exame de DNA, fica calada. Lorena expulsa Sara da casa e só permite que ela leve suas roupas e objetos pessoais. Sara jura vingar-se de todos. Omar e Zulema apóiam Lorena. Omar vai ver sua mãe e diz que a perdoa.Por fim, Ernesto telefona para Lorena e eles combinam de conversar pessoalmente. Lorena informa que voltará a ligar para que combinem um horário e lugar do encontro. Juliano vai ao escritório da produção do programa de Sara, e lá conhece Celeste, que o convida para uma gravação do programa. Juliano anota o menu e pede ajuda a Lorena para fazê-lo. Como Lorena estava em aula quando Juliano ligou, seu celular está desligado. Diana decide deixar Bruno depois de mais uma vez ser agredida brutalmente. Diana volta para a casa de seus pais e Zulema diz que não permitirá que a voltem a bater. Sara vai à casa de Alonso lhe suplicar que acredite em sua inocência, mas ele a rejeita e a obriga a sair de casa. Sara chega ao estúdio da TV muito tarde e alterada. Juliano muda as pimentas para o programa e Sara faz um papel ridículo e se nega a continuar a gravação. Zulema e Lorena veem o programa com muita alegria, mas depois Lorena descobre o ocorrido com Diana e se entristece. Vasco está em estado grave e deve ser transferido para um hospital de imediato. Depois de uma viagem, Vasco chega para ser operado de imediato e acaba sendo salvo. Bruno vai atrás de Diana e Lorena chama a polícia para que ele vá embora. Mais tarde, Diana denuncia Bruno diante do ministério público por violência doméstica. Hortência descobre a gravidade de Vasco e fica muito mal. Augusta telefona para Bruno ir ver Hortência, pois ela já consegue comunicar-se por meio da escrita. Bruno vai ver Hortência, mas somente recebe um bilhete da senhora avisando que não o dará mais nem um só centavo. Ernesto está ficando louco nas tentativas de comunicar-se com Lorena.























