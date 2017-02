Você está lendo um tópico

Confira a semana de Rubi (20 a 25/2)

Este tópico possui 0 respostas e 66 visitas.





Segunda-feira



Rosário diz a Rubi que vai revistar sua bolsa. Heitor está a ponto de romper seu compromisso com Maribel mas, na hora H, não tem coragem de fazê-lo. Caetano diz a Cristina que está certo de que a quer como sua esposa e mãe de seus filhos. Rubi liga para Heitor e deixa um recado na caixa postal pedindo que a procure. O assédio de Rubi deixa Heitor cada vez mais confuso quanto a seus sentimentos. Genaro e Elisa chegam à igreja onde acontecerá o casamento de Heitor e Maribel. Genaro se surpreende ao ver Luiz entre os convidados e finge um mal-estar para não descer do carro. Depois, furioso, ele liga para Luiz e exige que ele volte imediatamente para o litoral. Luiz diz a Genaro que nada o impedirá de assistir ao casamento e desliga. Heitor e Rubi estão a ponto de fugir quando chega Lorena. Rubi explica que ela e Heitor se apaixonaram. Lorena vai até a igreja e conta para Alessandro que Heitor e Rubi fugiram juntos.



Terça-feira



Lorena conta a Alessandro que flagrou os dois se beijando e diz que, certamente, nesse momento devem estar no aeroporto. Alessandro e Maribel vão atrás deles. Artur e Elisa ficam sabendo que Rubi e Heitor fugiram. Maribel desmaia ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Rosário, inconformada, diz a Marcos que se envergonha da atitude da filha e mais ainda por que sabe que só fez isso por ambição, pois ela ama Alessandro. Artur, furioso, acusa Alessandro de ser cúmplice de Heitor. Sofia sai em defesa do rapaz e garante que ele não sabia de nada. Mesmo assim, Artur o expulsa de sua casa. Genaro se desculpa com Artur mas ele, furioso, promete se vingar. Heitor e Rubi se casam no civil. Na noite de núpcias Rubi, ao ser acariciada por Heitor, pensa estar nos braços de Alessandro.



Quarta-feira



Rubi chora desesperadamente ao ver que está nos braços de Heitor e não consegue deixar de pensar em Alessandro. Heitor se preocupa ao vê-la chorar. Rubi disfarça e diz que está emocionada por ser sua primeira vez. Marcos encontra Alessandro em um bar. Desconsolado, ele diz ao amigo que foi traído duas vezes, já que Heitor sempre foi como um irmão para ele e sabia, melhor do que ninguém, que Rubi era a mulher de sua vida. Elisa fica furiosa ao saber que Genaro pretende viajar e pede a ele que espere pelo menos que Heitor dê alguma notícia. Rubi se preocupa quando Heitor conta que foi excluído do projeto e está desempregado. Heitor explica que não irão mais para Nova Iorque e que pretende vender algumas propriedades para que possam viver com conforto. Alessandro tenta consolar Maribel dizendo que a vida continua e que ela deve pensar que muitas pessoas a amam e que ele também está precisando do apoio de uma amiga. Thiago se aproxima de Rubi, impressionado por sua beleza. Érika diz a Rubi que Thiago é o dono do hotel.



Quinta-feira



Rubi fica surpresa quando Érika diz que Thiago é o dono do hotel. Heitor e Rubi assistem a apresentação do projeto de Luiz. Luiz, incomodado, acusa os dois de terem traído a confiança de Maribel e Alessandro e diz que deveriam enfrentar a situação e não fugir covardemente. Toledo chega a um desfile organizado por Vitória e comenta pormenores do fracassado casamento de Heitor e Maribel. Paco, embriagado, sofre um acidente automobilístico e fica impossibilitado de andar. Ele fica desesperado quando Alessandro diz que fará o possível para que ele recupere a mobilidade. Raul expulsa Ingrid e Lorena e diz que não quer que ninguém sinta compaixão por ele. Elisa chega ao hotel onde estão Heitor e Rubi. Ela entra no quarto do casal e esbofeteia o afilhado dizendo que é um sem vergonha.



Sexta-feira



Elisa diz a Heitor que está profundamente decepcionada por ele ter sido capaz de magoar a mulher que o ama de verdade, de ter traído seu melhor amigo, que agora o detesta e, de ter provocado o ódio de Artur. Elisa diz que assim como Rubi deixou Alessandro por ser pobre também poderá trocá-lo por outro homem mais rico que ele. Genaro se encontra com Rubi e diz que não vai aceitar seu casamento com Heitor. Rubi, cínica, diz a Genaro que se tentar separá-la de Heitor contará para Elisa que tem outra mulher e filhos. Heitor diz aos padrinhos que se insistirem em não aceitar Rubi como sua esposa então será melhor que não voltem a se encontrar. Elisa pede a Heitor que pelo menos procure Maribel para lhe dar uma explicação. Rubi diz a Heitor que não gosta que seus padrinhos ordenem o que tem que fazer e agora que estão casados não deve permitir que Genaro continue administrando seu dinheiro. Rubi e Heitor voltam para a capital. Rosário diz a Rubi que vai revistar sua bolsa. 