Confira a semana de Ezel (20 a 25/2)

Segunda-feira



Bahar já tem certeza do amor de Eysan por Ezel e sabe que perdeu o homem de sua vida para a irmã. Kamil consegue compreender a pista de Tefo e vai para o local onde ele está. Ali mantém Tefo sob a mira de uma arma. Ezel tenta invadir o hotel onde ele está.



Terça-feira



Cengiz começa a trabalhar na prisão e foge no lugar de um funcionário. Ali manda um de seus homens matar Tefo. Ezel invade o hotel onde Tefo está preso e luta com os homens de Ali. Ezel e Ali se encaram no corredor do hotel.



Quarta-feira



Ezel começa a falar de Omer para Ali, que fica surpreso com o que escuta. Ezel descobre que Tefo matou Erem e fica furioso. Cengiz invade a casa de Eysan e entra no quarto dela. Tomado pelo ódio, Cengiz ameaça matar Eysan. Ezel tenta, mas não consegue avisar Eysan a tempo.



Quinta-feira



Ezel chega à casa de Eysan acompanhado pela polícia. Cengiz foge novamente. Ramiz tenta entender quem ajudou Cengiz na fuga e dispensa Tefo. Cengiz vai ao cassino e tenta abrir o cofre, mas vê que a senha foi mudada. Ali aparece e ajuda Cengiz a se disfarçar para sair.



Sexta-feira



Ezel bate em Tefo por ele ter matado Erem. Cengiz vai à escola de Yan, mas encontra Ezel e Kamil. Ezel permite que Yan e Cengiz se abracem. Bahar escreve uma carta para Ezele e Omer enquanto Cengiz a observa de longe.



Sábado



Sábado

Cengiz encontra Bahar num café e diz que Eysan está mentindo para ela. Serdar dá informações preciosas a Cengiz. Ezel e Eysan tomam café juntos e são interrompidos por Bahar, que discute com a irmã. Tefo pede perdão a Ali. Cengiz se arma para encontrar Eysan.























