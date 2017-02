Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A terra prometida (20 a 25/2)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 73 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 12:24 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23653 | Redação





Segunda-feira



Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O Monstro Hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmon e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmon tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento. Elói tenta amparar Ioná. Tirda, Haniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte.



Terça-feira



Adonizedeque ordena que deixem Aruna agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. O carcereiro Durgo tenta falar com Aruna, mas pensa que ela está morta. Josué diz ter esperança que Aruna esteja viva. Durgo avisa a Mireu sobre o estado de saúde da prisioneira. Quemuel avisa que o melhor é expulsar Zaqueu de Gilgal. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder de Israel. Chaia lamenta a punição escolhida para Zaqueu. Samara avisa que o arqueiro sofrerá ao ter que viver longe do acampamento. Chaia se desespera ao se despedir de Zaqueu. Adonizedeque descobre que Aruna é a esposa de Josué e ordena que tragam os melhores médicos para salvarem sua vida. Darda tenta amparar Chaia. Léia se incomoda com o ódio de Samara por Aruna. Salmon encontra Josué e diz que aconteceu algo terrível com Otniel.



Quarta-feira



Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Acsa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Nas masmorras, os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Adonizedeque conversa com as caveiras de suas prisioneiras. Noemi tenta acalmar Acsa. Raabe reencontra Salmon. Adonizedeque ordena que levem Aruna para um local mais confortável. Salmon fala sobre a viagem à Jerusalém. Ioná sente um desconforto e procura Darda. Calebe estranha a ausência de Josué e sai para procura-lo. Adonizedeque exige que os médicos salvem a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Calebe encontra Josué desolado e tanta reanima-lo. Elói explode de felicidade ao saber que vai ser pai. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha contra Jerusalém. Samara tenta se aproximar de Josué, mas leva um fora do guerreiro. Léia se aborrece com o comportamento da filha. Adonizedeque avisa que matará Mireu caso a esposa de Josué morra.



Quinta-feira



Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Elói. Pirã sugere que Abul seria um rei muito melhor que Adonizedeque. O general reflete sobre o que ouviu. Mara diz não admitir que Elói um dia lidere sua tribo. Abul conversa com Pirã e diz que pedirá o apoio de Úrsula. Mara invoca os deuses pagãos e se assusta ao ver um vulto. Inês estranha o comportamento da vilã. Ioná conta para as outras hebreias sobre sua gravidez. Josué exige que todos voltem ao treinamento. Tobias dá em cima de Chaia. Josué ordena que as buscas à Aruna continuem. Bastante debilitada, Aruna chama por Josué no palácio. Haniel pede para Tirda se vestir com a roupa dada por ele. Ula e Lina se oferecem para ajudar Mireu a cuidar de Aruna. Mara constrange Tirda ao criticar seu vestido. Ruth fala da gravidez de Ioná. Haniel se declara para Tirda. Raabe sai para passear com Boaz. Mara, diante das estatuetas cananeias, inicia um ritual pagão. Raabe sente um cheiro estranho e vai até o celeiro. Mara percebe a aproximação de alguém e se esconde. Raabe se depara com as estatuetas e se espanta ao ver Mara no local.



Sexta-feira



Quemuel se irrita com a frieza de Samara. Mara nega ser a responsável pelo ritual e acusa Raabe de ter trazido as estatuetas. Zareg se oferece para ajudar nas buscas à Aruna. Amarrado, Otniel segue na caravana de escravos. Ele ora e pede a ajuda de Deus. Raabe encontra Salmon e fala sobre o encontro com Mara. A vilã procura Josué e acusa Raabe de ter feito o ritual pagão. Abul se abre com Úrsula e revela toda a verdade sobre as rainhas prisioneiras. Iru e Jéssica levam Acsa até Naftali. Ula e Lina ajudam Mireu a cuidar de Aruna no palácio. Abul mata os oficiais de Adonizedeque e entra no quarto secreto com Úrsula. Milagrosamente, Aruna recebe a ajuda de Deus e sobrevive. Úrsula explode de ódio ao ver as caveiras de sua mãe e avó. Adonizedeque flagra Mireu beijando Ula. O rei ordena que os soldados prendam a taberneira. Mireu mente sobre a recuperação de Aruna. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O Monstro Hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmon e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmon tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento. Elói tenta amparar Ioná. Tirda, Haniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte.Adonizedeque ordena que deixem Aruna agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. O carcereiro Durgo tenta falar com Aruna, mas pensa que ela está morta. Josué diz ter esperança que Aruna esteja viva. Durgo avisa a Mireu sobre o estado de saúde da prisioneira. Quemuel avisa que o melhor é expulsar Zaqueu de Gilgal. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder de Israel. Chaia lamenta a punição escolhida para Zaqueu. Samara avisa que o arqueiro sofrerá ao ter que viver longe do acampamento. Chaia se desespera ao se despedir de Zaqueu. Adonizedeque descobre que Aruna é a esposa de Josué e ordena que tragam os melhores médicos para salvarem sua vida. Darda tenta amparar Chaia. Léia se incomoda com o ódio de Samara por Aruna. Salmon encontra Josué e diz que aconteceu algo terrível com Otniel.Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Acsa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Nas masmorras, os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Adonizedeque conversa com as caveiras de suas prisioneiras. Noemi tenta acalmar Acsa. Raabe reencontra Salmon. Adonizedeque ordena que levem Aruna para um local mais confortável. Salmon fala sobre a viagem à Jerusalém. Ioná sente um desconforto e procura Darda. Calebe estranha a ausência de Josué e sai para procura-lo. Adonizedeque exige que os médicos salvem a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Calebe encontra Josué desolado e tanta reanima-lo. Elói explode de felicidade ao saber que vai ser pai. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha contra Jerusalém. Samara tenta se aproximar de Josué, mas leva um fora do guerreiro. Léia se aborrece com o comportamento da filha. Adonizedeque avisa que matará Mireu caso a esposa de Josué morra.Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Elói. Pirã sugere que Abul seria um rei muito melhor que Adonizedeque. O general reflete sobre o que ouviu. Mara diz não admitir que Elói um dia lidere sua tribo. Abul conversa com Pirã e diz que pedirá o apoio de Úrsula. Mara invoca os deuses pagãos e se assusta ao ver um vulto. Inês estranha o comportamento da vilã. Ioná conta para as outras hebreias sobre sua gravidez. Josué exige que todos voltem ao treinamento. Tobias dá em cima de Chaia. Josué ordena que as buscas à Aruna continuem. Bastante debilitada, Aruna chama por Josué no palácio. Haniel pede para Tirda se vestir com a roupa dada por ele. Ula e Lina se oferecem para ajudar Mireu a cuidar de Aruna. Mara constrange Tirda ao criticar seu vestido. Ruth fala da gravidez de Ioná. Haniel se declara para Tirda. Raabe sai para passear com Boaz. Mara, diante das estatuetas cananeias, inicia um ritual pagão. Raabe sente um cheiro estranho e vai até o celeiro. Mara percebe a aproximação de alguém e se esconde. Raabe se depara com as estatuetas e se espanta ao ver Mara no local.Quemuel se irrita com a frieza de Samara. Mara nega ser a responsável pelo ritual e acusa Raabe de ter trazido as estatuetas. Zareg se oferece para ajudar nas buscas à Aruna. Amarrado, Otniel segue na caravana de escravos. Ele ora e pede a ajuda de Deus. Raabe encontra Salmon e fala sobre o encontro com Mara. A vilã procura Josué e acusa Raabe de ter feito o ritual pagão. Abul se abre com Úrsula e revela toda a verdade sobre as rainhas prisioneiras. Iru e Jéssica levam Acsa até Naftali. Ula e Lina ajudam Mireu a cuidar de Aruna no palácio. Abul mata os oficiais de Adonizedeque e entra no quarto secreto com Úrsula. Milagrosamente, Aruna recebe a ajuda de Deus e sobrevive. Úrsula explode de ódio ao ver as caveiras de sua mãe e avó. Adonizedeque flagra Mireu beijando Ula. O rei ordena que os soldados prendam a taberneira. Mireu mente sobre a recuperação de Aruna.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído