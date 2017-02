Você está lendo um tópico

Confira a semana de Malhação (20 a 25/2)

Segunda-feira



Garcez ignora o alerta de Solange. Nanda fica triste ao ver Sula e Rômulo se beijando. Joana questiona Solange sobre o desfile e Bárbara a ironiza. Jéssica sugere que Nanda pergunte a Renato se ele conheceu Filipe antes ou depois do transplante. Garcez manda Solange atender aos pedidos de Joana. Jéssica sente ciúmes de Belloto. Joana dá a Giovane um convite para o desfile, enquanto Bárbara inventa que Gabriel não poderá participar. Joana troca conselhos com Lúcia, que fica comovida. Bárbara bajula Garcez, que admira Joana. Nanda exige que Renato explique como ele chegou até ela. Bárbara se incomoda com atenção que Garcez dá para Joana antes do início do desfile.



Terça-feira



Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Renato leva Nanda para falar com a mãe de Filipe. Irene reclama ao saber que Cleo irá para o desfile. Joana descobre que encerrará o desfile e Bárbara se enfurece. Ricardo pede Tânia em casamento. Garcez elogia Bárbara para Tita. Jéssica e Belloto se divertem com Sula e Rômulo. Joana é ovacionada no final do desfile e Garcez fica extasiado. Irene pede para ir embora e Cleo implica com ela. Joana desiste de comemorar com Garcez e equipe para ficar com Giovane. Ricardo assume o namoro com Tânia. Bárbara deixa Gabriel para comemorar com Garcez e equipe. Bárbara almoça com o dono da agência e um cliente. Garcez manda Joana desfilar para o cliente.



Quarta-feira



Joana é aprovada por Garcez e Dante, e Bárbara protesta por não ter sido escolhida para fazer uma campanha internacional. Joana não aceita a forma como Dante a trata e desiste da campanha internacional. Bárbara hostiliza Tânia ao saber do namoro com Ricardo. Arthur se irrita ao ver Belinha estudando com Maurício. Bárbara culpa Tita pelo namoro de Ricardo e Tânia. Nanda não consegue esconder de Jéssica que desaprova o namoro de Sula e Rômulo. Bárbara é chamada para substituir Joana. Garcez avisa que Joana trabalhará em outras campanhas. Garcez manda uma joia para Joana usar em um evento e deixa Giovane enciumado.



Quinta-feira



Joana afirma que usará a joia que Garcez enviou e Giovane fica chateado. Gabriel vê as fotos de Bárbara sem entusiasmo. Arthur é rude com Belinha, que acaba saindo com Maurício. Bárbara e Tânia se enfrentam. Belinha esnoba Maurício e reata com Arthur. Bárbara se surpreende ao ver Joana com uma joia dada por Garcez. O dono da agência apresenta Bárbara para Marília. Joana observa atenta as estranhas atitudes de Marília, afirma que ela pegou uma das joias da coleção e todos se espantam. Martinha chama a atenção de Lucas ao vê-lo namorando Luiza. Vanderson finge não conhecer Rômulo, que se entristece. Bárbara manda uma foto de Joana no carro de Garcez para Gabriel. Sula tenta animar Rômulo. Garcez chega à casa de Tânia com Joana, e Giovane o flagra vestindo a gargantilha em sua namorada.



Sexta-feira



Garcez vai embora e Joana discute com Giovane. Sula sugere que Rômulo tente falar com Vanderson sozinho. O lutador se insinua para Nanda, que o repreende. Joana não consegue se entender com Giovane. Garcez afirma a Solange que cuidará da carreira de Joana. Vanderson faz exigências para Ricardo. Rômulo conversa com Cleyton sobre Vanderson. Martinha passa mal e é levada para o hospital. Garcez escala Joana para uma campanha de lingerie. Vanderson reconhece Rômulo. Garcez instrui Jonathan a ajudá-lo. Lucas avisa a Jéssica que Martinha ficará internada no hospital. Garcez insiste em mostrar a agência para Giovane. Nanda vê Vanderson humilhar Rômulo. Lucas decide passar a noite no hospital com Martinha. Giovane vê Jonathan se insinuar para Joana e tenta manter a calma. Jonathan beija Joana durante a sessão de fotos e Giovane se enfurece.























