Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de Rock Story (20 a 25/2)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 80 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 12:28 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23653 | Redação





Segunda-feira



Gui garante a Júlia que não houve nada entre ele e Diana. Tom deixa claro a Lázaro que ele jamais será empresário da banda 4.4. Júlia diz a Nelson e Edith que Gui voltou para Diana. As fãs de Léo fazem vigília, solidárias ao sofrimento do cantor. Diana confessa ao pai que ama Gui. Léo fica furioso ao saber por Diana que ela o largou por causa de Gui e a expulsa de sua casa. Gui jura a Nelson que não aconteceu nada entre ele e Diana, mas confessa que ficou mexido com a declaração da ex. Gui procura Júlia. Nicolau diz aos parceiros que Gui precisa saber do interesse de Lázaro pela banda. Yasmin pede desculpas a Tom. Diana chama Gui para conversar. Gordo conta a Eva que Diana não se casou porque ainda ama Gui. Eva acha estranho quando Gordo se refere à namorada de Gui pelo nome de Lorena. Gilda se preocupa com a febre de Nicolau. Gui diz a Diana que o futuro dele é com Júlia.



Terça-feira



Diana tem um ataque de raiva e Gordo aconselha a filha a esquecer Gui. Diana garante ao pai que vai se livrar de Júlia. Nanda planeja um encontro casual com Gordo. Gui diz a Júlia que a ama. Roberto avisa a Nicolau que ele está com pneumonia. Gui conta a Eva a história de Júlia. Diana pensa em usar o que sabe sobre Lorena para derrubar Júlia. Léo segue os conselhos de Lázaro sobre como se portar na reunião com Diana e Gordo. Edith gosta do teste de Amanda, que é selecionada como dançarina finalista do Rebola Embola. Sob orientação da mãe, Chiara atrapalha o jantar de Gui e Júlia. Nelson sonha com Glenda e Edith fica furiosa. Gilda constata que o médico que atendeu Nicolau é cirurgião oncológico. Léo surpreende Diana e Gordo ao revelar que comprou a gravadora Radical Music.



Quarta-feira



Gordo e Léo trocam insultos. Diana pergunta a Léo se foi ele quem roubou a música de Gui. Léo ajuda Nina. Miro diz a Nina que ela está diferente. Luana visita Nicolau. Lázaro e Léo planejam tirar todos os artistas da Som Discos. Diana avisa a Gui que eles terão que adiar a gravação do CD da 4.4. Yasmin conta a Diana que Léo ateará fogo nas suas roupas. Léo descobre que Diana não devolveu o anel que Gui lhe deu. JF comenta com os integrantes da banda que Gui deveria ter ido atrás de outras gravadoras. Diana decide vender o anel que Gui lhe deu para comprar uma mesa de som para a gravadora. Marisa fica nervosa ao ser dispensada por Lázaro. Luana pergunta a Nicolau se ele está escondendo alguma coisa. Júlia deixa claro para Diana que Gui está com ela.



Quinta-feira



Diana afirma a Júlia que tem uma relação de afeto com Gui. Nicolau gosta da atenção de Luana. Léo e Lázaro iniciam o plano de tirar todos os artistas da Som Discos. Diana conta a Gui que Júlia a procurou. Daniel avisa a Eva que não consegue falar com a filha de Joel. Luana fica triste quando JF lhe pede para não ir a Friburgo com a banda. Lázaro cede ao assédio de Marisa. Roberto avisa a Nicolau que ele deve fazer os exames de controle. Yasmin pensa em ir a Friburgo assistir ao show da 4.4 e mente para Néia dizendo que participará de uma viagem com a escola. Marisa incentiva Luana a ir a Friburgo. Zac se surpreende ao ver Yasmin no hotel.



Sexta-feira



Yasmin conta para Natália que por pouco Gui não a viu com Zac. Luana decide ir para Friburgo. Néia expulsa os convidados da festa que Léo dá em casa. Luana flagra JF beijando outra garota na piscina do hotel e Nicolau a consola. Luana volta para o Rio de Janeiro. Diana garante a Gordo que conseguirá voltar para Gui. Néia avisa a Lázaro que Léo foi à praia e não irá à reunião marcada. Gilda sugere que Haroldo consiga a presença de Diana para ajudar na divulgação de seu salão. Luizão diz a JF que ele não merece Luana. Lázaro repreende Léo. Luana surpreende Nicolau e o beija. Diana acredita que Júlia e Lorena são a mesma pessoa.



Sábado



Luana pede a Nicolau que o relacionamento deles fique em segredo. Léo e Lázaro continuam com o plano de tirar artistas da Som Discos. Gordo afirma a Eva que dará a volta por cima na gravadora. Néia se alarma com uma ligação que recebe. Miro reafirma para Léo seu compromisso com Gordo na Som Discos, mas Nina demonstra gostar do assédio do cantor. Nina alerta Miro sobre seus ciúmes. Luana não aceita as desculpas de JF. Yasmin flagra Néia pegando o casaco de Léo, o mesmo usado pelo ladrão que roubou a gravadora de Gordo. Luana entrega as roupas de Alex para Luizão doar para o asilo. Diana diz a Gui que Júlia e Lorena são a mesma pessoa. Júlia vasculha as roupas de Alex e se surpreende ao encontrar uma foto do bandido ao lado de Lorena. Gui garante a Júlia que não houve nada entre ele e Diana. Tom deixa claro a Lázaro que ele jamais será empresário da banda 4.4. Júlia diz a Nelson e Edith que Gui voltou para Diana. As fãs de Léo fazem vigília, solidárias ao sofrimento do cantor. Diana confessa ao pai que ama Gui. Léo fica furioso ao saber por Diana que ela o largou por causa de Gui e a expulsa de sua casa. Gui jura a Nelson que não aconteceu nada entre ele e Diana, mas confessa que ficou mexido com a declaração da ex. Gui procura Júlia. Nicolau diz aos parceiros que Gui precisa saber do interesse de Lázaro pela banda. Yasmin pede desculpas a Tom. Diana chama Gui para conversar. Gordo conta a Eva que Diana não se casou porque ainda ama Gui. Eva acha estranho quando Gordo se refere à namorada de Gui pelo nome de Lorena. Gilda se preocupa com a febre de Nicolau. Gui diz a Diana que o futuro dele é com Júlia.Diana tem um ataque de raiva e Gordo aconselha a filha a esquecer Gui. Diana garante ao pai que vai se livrar de Júlia. Nanda planeja um encontro casual com Gordo. Gui diz a Júlia que a ama. Roberto avisa a Nicolau que ele está com pneumonia. Gui conta a Eva a história de Júlia. Diana pensa em usar o que sabe sobre Lorena para derrubar Júlia. Léo segue os conselhos de Lázaro sobre como se portar na reunião com Diana e Gordo. Edith gosta do teste de Amanda, que é selecionada como dançarina finalista do Rebola Embola. Sob orientação da mãe, Chiara atrapalha o jantar de Gui e Júlia. Nelson sonha com Glenda e Edith fica furiosa. Gilda constata que o médico que atendeu Nicolau é cirurgião oncológico. Léo surpreende Diana e Gordo ao revelar que comprou a gravadora Radical Music.Gordo e Léo trocam insultos. Diana pergunta a Léo se foi ele quem roubou a música de Gui. Léo ajuda Nina. Miro diz a Nina que ela está diferente. Luana visita Nicolau. Lázaro e Léo planejam tirar todos os artistas da Som Discos. Diana avisa a Gui que eles terão que adiar a gravação do CD da 4.4. Yasmin conta a Diana que Léo ateará fogo nas suas roupas. Léo descobre que Diana não devolveu o anel que Gui lhe deu. JF comenta com os integrantes da banda que Gui deveria ter ido atrás de outras gravadoras. Diana decide vender o anel que Gui lhe deu para comprar uma mesa de som para a gravadora. Marisa fica nervosa ao ser dispensada por Lázaro. Luana pergunta a Nicolau se ele está escondendo alguma coisa. Júlia deixa claro para Diana que Gui está com ela.Diana afirma a Júlia que tem uma relação de afeto com Gui. Nicolau gosta da atenção de Luana. Léo e Lázaro iniciam o plano de tirar todos os artistas da Som Discos. Diana conta a Gui que Júlia a procurou. Daniel avisa a Eva que não consegue falar com a filha de Joel. Luana fica triste quando JF lhe pede para não ir a Friburgo com a banda. Lázaro cede ao assédio de Marisa. Roberto avisa a Nicolau que ele deve fazer os exames de controle. Yasmin pensa em ir a Friburgo assistir ao show da 4.4 e mente para Néia dizendo que participará de uma viagem com a escola. Marisa incentiva Luana a ir a Friburgo. Zac se surpreende ao ver Yasmin no hotel.Yasmin conta para Natália que por pouco Gui não a viu com Zac. Luana decide ir para Friburgo. Néia expulsa os convidados da festa que Léo dá em casa. Luana flagra JF beijando outra garota na piscina do hotel e Nicolau a consola. Luana volta para o Rio de Janeiro. Diana garante a Gordo que conseguirá voltar para Gui. Néia avisa a Lázaro que Léo foi à praia e não irá à reunião marcada. Gilda sugere que Haroldo consiga a presença de Diana para ajudar na divulgação de seu salão. Luizão diz a JF que ele não merece Luana. Lázaro repreende Léo. Luana surpreende Nicolau e o beija. Diana acredita que Júlia e Lorena são a mesma pessoa.Luana pede a Nicolau que o relacionamento deles fique em segredo. Léo e Lázaro continuam com o plano de tirar artistas da Som Discos. Gordo afirma a Eva que dará a volta por cima na gravadora. Néia se alarma com uma ligação que recebe. Miro reafirma para Léo seu compromisso com Gordo na Som Discos, mas Nina demonstra gostar do assédio do cantor. Nina alerta Miro sobre seus ciúmes. Luana não aceita as desculpas de JF. Yasmin flagra Néia pegando o casaco de Léo, o mesmo usado pelo ladrão que roubou a gravadora de Gordo. Luana entrega as roupas de Alex para Luizão doar para o asilo. Diana diz a Gui que Júlia e Lorena são a mesma pessoa. Júlia vasculha as roupas de Alex e se surpreende ao encontrar uma foto do bandido ao lado de Lorena.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído