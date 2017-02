Você está lendo um tópico

A lei que poderá obrigar a AT&T a abrir mão do controle da Sky é antiquada

ALECIO BRASIL em Hoje, 13:16



Vila Velha - ES





A lei que poderá obrigar a AT&T a abrir mão do controle da Sky é antiquada, segundo o presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista. A legislação do setor, diz ele, terá de mudar para se adaptar à realidade do mercado de mídia e evitar desequilíbrios.

De acordo com a legislação brasileira, uma mesma empresa não pode controlar a infraestrutura e ser provedora de conteúdo. Esse é o caso da AT&T, que detém 93% do capital da Sky, caso se concretize a compra da Time Warner anunciada em outubro do ano passado.



"A Netflix, por exemplo, produz conteúdo e entrega na sua casa. Quando a lei foi criada, não havia Netflix, mas hoje é uma realidade", alfinetou o executivo que vai além e critica a desigualdade na tributação. "[A Netflix] tem milhões de assinantes aqui, mas nenhuma autoridade cobra deles o que nos cobram, ISS, ICMS. O argumento é que não há mercadoria circulante. E meu satélite circula, por acaso?".



"O que espero é que as regras sejam aplicadas a todos. Vamos questionar as autoridades para que isso não gere assimetrias no futuro. Isso é absolutamente legítimo, o mundo está se movendo mais rápido que as instituições", acrescenta.



Ainda segundo o presidente da empresa, os investimentos feitos pela Sky no Brasil vão continuar em 2017. A companhia planeja investir R$ 1,5 bilhão no país neste ano. Além de destinar cerca de R$ 1,2 bilhão do total em estrutura e novos canais, a Sky tem planos de crescer no segmento de banda larga. Em 2017, ao menos R$ 300 milhões serão investidos em torres e aparelhos de recepção no país, completa Baptista.





Fonte: Folha de S.Paulo



CyberBattery em Hoje, 15:19



Carapicuíba - SP



A legislação sempre poderá ser alterada, ajustada pois o mercado é muito dinâmico, mas nunca se esquecer Mr. BAP que a parte mais fraca é o consumidor, este nunca é ouvido ou entra nas discussões, só paga a fatura.



Os caras não consegue nem flexibilizar planos de assinatura do interesse do consumidor, é obrigado a levar um monte de canal tranqueira se quiser assistir meia dúzia de canais favoritos, além de faltar tantos outros que usuários imploram para serem adicionados.





Smurf_Valente em Hoje, 15:57



Valente - BA



O Bap não dá ponto sem nó, o cara é esperto e tocou num assunto que vai gerar muita polêmica, realmente a Netflix produz e entrega, ou seja é "operadora" e "programadora", essa lei foi criada acima de tudo para tirar a concentração de poder ("mídia") que estava nas mãos de poucos grupos (o mais importante Grupo Globo).

A TV por assinatura começou no Brasil através dos grupos Globo e Abril, a Globo resolveu focar em sua fábrica de canais (Globosat), e a Abril se desfez da TVA, da DirecTV e perdeu força como programadora, vendendo suas participações em alguns canais pagos.

Voltando a Falar sobre as leis que regem hoje o setor, acho que foram importantes e tiveram seus méritos:

1- A mais importante para mim foi a que acabou com a exclusividade de canais, antes a briga era entre a SKY (como os exclusivos Globosats e Fox) e a DirecTV com (os exclusivos HBO, Disney). Essa guerra não só prejudicou a DirecTV pq era fraca em programação esportiva, quanto a Tecsat, uma DTH brasileira que em meio a essa guerra acabou falindo (antes da fusão Sky+DirecTV).

2- Eu achei legal a obrigatoriedade de carregar canais abertos (muitas cidades não tem nem sinal analógico e isso democratizou a distribuição desses canais), só acho que alguns canais que constam nessa cota não são merecedores, só tem programação alugada a igrejas.. mas aí é outra história.

3- A obrigatoriedade de carregar uma quantidade de programas produzidos no Brasil, isso gerou emprego e trouxe boas surpresas, como tudo tem seu lado negativo, também apareceu muita porcaria, a obrigatoriedade do horário de exibição também não é legal, com exceção da madrugada, acho que deveria ser de livre escolha.



Então, assim como essas mudanças ocorreram, acredito que deveriam haver adaptações, a SKY não é uma santa e nem estou defendendo, mas se for seguir o que diz o regimento, assim que a AT&T concretizar a compra da Time Warner um monte de canais tem que ser retirados (já que a Time Warner é dona dos canais HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Family, HBO Signature, Max, Maxprime, MaxUp, Cinemax, Warner Channel, TNT, TBS, TCM, cartoon Network, TruTV, Space, Esporte Interativo, Emaxx 1, Emaxx 2, CNN), ou então a AT& teria que vender suas ações e deixar de ser controladora da SKY...

Então, ou a lei é adaptada ou o bicho vai pegar, por outro lado se a lei mudar outras empresas poderão questionar se não podem fazer o mesmo,...





xoto em Hoje, 17:55



Ilhéus - BA



O unico medo é voltar a acontecer o que aconteceu no passado com a propria Sky.



Tornou exclusivo os canais FOX e GLOBOSAT na época por ser tudo do mesmo dono.

Obrigando a assinar seu proprio provedor... assim como faz a Netflix hj em dia.



Isso levou a Directv a fechar contrato com a HBO LatinAmerica que travou outra leva de canais.



Acabou com todas as concorrentes pois não tinha o que oferecer.



Depois as duas se uniram e deu no que deu. Preços absurdos até que a lei foi implantada e deu uma melhorada.



Eu ainda cho que tem que continuar assim.

Se não daqui a pouco teremos que assinar a Netflix, a Amazon, a sky, a net e a oitv porque cada uma vai ter seu conteúdo unico e exclusivo.

















