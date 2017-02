Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Oscar 2017 tem programação especial na SKY

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 171 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:55 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23653 | Redação





Oscar 2017 tem programação especial na SKY (Divulgação) Oscar 2017 tem programação especial na SKY (Divulgação)

No dia 26 de fevereiro acontece o Oscar , maior prêmio do cinema mundial, e a SKY traz uma série de ações especiais dedicadas ao prêmio para seus clientes.



Os assinantes SKY HDTV Plus já podem localizar de maneira rápida e prática uma seleção de títulos ganhadores ou indicados ao Oscar em edições anteriores. Basta usar a hashtag #OscarNaSKY no Guia de Programação, na busca inteligente do receptor SKY.



São 140 filmes indicados e ganhadores do prêmio em edições anteriores disponíveis nos canais lineares como: “ O Quarto de Jack ”, ganhador de 2016 no Oscar de Melhor Atriz; será exibido pelo Telecine Pipoca no dia 21, as 23h45; o canal HBO 2 ainda exibe, no dia 25, as 19h45, “ Spotlight - Segredos Revelados ”, ganhador de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original e as 22h o ganhador de seis Oscar, “ Mad Max: Estrada da Fúria ”.



Para garantir que seus clientes não percam nenhum detalhe, a SKY preparou ainda três programetes especiais que serão exibidos entre 15 a 26 de fevereiro no Canal do Cliente SKY (canal 200). Eles serão apresentados pelo casting do canal: Cunha Jr., Bruno Bock e Rolandinho, MariMoon e Robson Nunes – além de contar com a participação especial dos apresentadores do Oscar na TNT, Rubens Ewald Filho e Domingas Person.



Em um dos programas, Cunha Jr. recebe Bruno Bock e Rolandinho, e os apresentadores comentam sobre os indicados a Melhor Filme. No segundo e terceiro, o jornalista conversa com MariMoon e Robson Nunes sobre as indicações de Melhores Atores e Animações e também sobre os bastidores e momentos marcantes da premiação. Ainda serão exibidas duas matérias – uma com Domingas Person e uma do Rubens Ewald Filho, em que eles contam suas experiências e histórias relacionadas ao Oscar. No dia 26 de fevereiro acontece o, maior prêmio do cinema mundial, e atraz uma série de ações especiais dedicadas ao prêmio para seus clientes.Os assinantesjá podem localizar de maneira rápida e prática uma seleção de títulos ganhadores ou indicados ao Oscar em edições anteriores. Basta usar a hashtagno Guia de Programação, na busca inteligente do receptor SKY.São 140 filmes indicados e ganhadores do prêmio em edições anteriores disponíveis nos canais lineares como: “”, ganhador de 2016 no Oscar de Melhor Atriz; será exibido pelo Telecine Pipoca no dia 21, as 23h45; o canal HBO 2 ainda exibe, no dia 25, as 19h45, “”, ganhador de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original e as 22h o ganhador de seis Oscar, “”.Para garantir que seus clientes não percam nenhum detalhe, a SKY preparou ainda três programetes especiais que serão exibidos entre 15 a 26 de fevereiro no(canal 200). Eles serão apresentados pelo casting do canal: Cunha Jr., Bruno Bock e Rolandinho, MariMoon e Robson Nunes – além de contar com a participação especial dos apresentadores do Oscar na TNT, Rubens Ewald Filho e Domingas Person.Em um dos programas, Cunha Jr. recebe Bruno Bock e Rolandinho, e os apresentadores comentam sobre os indicados a Melhor Filme. No segundo e terceiro, o jornalista conversa com MariMoon e Robson Nunes sobre as indicações de Melhores Atores e Animações e também sobre os bastidores e momentos marcantes da premiação. Ainda serão exibidas duas matérias – uma com Domingas Person e uma do Rubens Ewald Filho, em que eles contam suas experiências e histórias relacionadas ao Oscar.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído